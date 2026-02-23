Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Азербайджан надав Україні енергетичну допомогу для медзакладів столиці

23 лютого 2026, 15:38
Азербайджан надав Україні енергетичну допомогу для медзакладів столиці
Фото: 1news.az
Україна отримала 11 генераторів загальною потужністю 2,4 МВт від уряду Азербайджану.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Обладнання передали для забезпечення безперебійного електропостачання медичних та соціальних закладів Києва. Зокрема, генератори отримали спеціалізовані лікарні, поліклініка Національного медичного університету імені Богомольця, Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології, міські клінічні лікарні, служби невідкладної медичної допомоги та діагностичні центри.

У відомстві зазначили, що з 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів із енергетичним обладнанням загальною вартістю близько 10,5 мільйона євро. Допомога включала резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше обладнання для ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури.

Також 23 лютого уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА. Раніше Фінляндія оголосила про передачу 52 генераторів упродовж лютого.

