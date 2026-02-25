Україна розглядає вибори в Угорщині та Франції як стратегічний шанс на членство в ЄС – Politico

Можлива зміна політичної влади у Парижі створює певну напруженість у Києві та Брюсселі.

Україна розглядає вузький проміжок часу між виборами в Угорщині цього квітня та президентськими виборами у Франції у квітні 2027 року як шанс для забезпечення свого майбутнього в ЄС.

Про це пише Politico із посиланням на чиновників у Брюсселі та Києві.

Видання зазначає, що в Києві хочуть, щоб у мирній угоді, яку веде президент США Дональд Трамп, було зазначено про членство в ЄС у 2027 році, і вважає проміжок часу між двома ключовими виборами в Європі найкращим часом для приєднання до блоку. ЄС у свою чергу працює над планом, який може надати Україні часткове членство наступного року, яке дозволить отримати статус спостерігача під час самітів Європейської Ради та в комітетах Європейського парламенту, поки будуть завершені реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найімовірніше, не дозволить Києву просунутися в цьому питанні до квітневих виборів, оскільки зробив опозицію до України ключовим елементом своєї кампанії з переобрання. Однак згодом Орбан може зменшити свою опозицію, якщо йому вдасться виграти ще один термін, та особливо якщо його до цього підштовхне Трамп, кажуть дипломати у ЄС. Якщо ж Орбан програє вибори, ситуація спроститься.

Дипломат ЄС зазначив, що хоча опонент Орбана Петер Мадяр і робив критичні заяви щодо України, він, тим не менш, схоже, хоче більш «конструктивно» співпрацювати з Брюсселем і може бути мотивований бажанням звільнити заморожені кошти ЄС для Угорщини. Цього може бути достатньою мотивацією для нього, щоб зняти опозицію Угорщини до вступу України до ЄС. Якщо цього не станеться, адміністрацію США можуть закликати чинити тиск — якщо Трамп все ще хоче грати роль укладача угод.

За словами українського чиновника, у Києві висловлюють занепокоєння тим, що якщо переговори затягнуться, а Трамп втратить інтерес до мирної угоди, то це може означати, що Україна буде виключена з блоку до наступних виборів до ЄС у 2029 році або навіть пізніше.