Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна розглядає вибори в Угорщині та Франції як стратегічний шанс на членство в ЄС – Politico

25 лютого 2026, 17:11
Україна розглядає вибори в Угорщині та Франції як стратегічний шанс на членство в ЄС – Politico
Можлива зміна політичної влади у Парижі створює певну напруженість у Києві та Брюсселі.

Україна розглядає вузький проміжок часу між виборами в Угорщині цього квітня та президентськими виборами у Франції у квітні 2027 року як шанс для забезпечення свого майбутнього в ЄС.

Про це пише Politico із посиланням на чиновників у Брюсселі та Києві.

Видання зазначає, що в Києві хочуть, щоб у мирній угоді, яку веде президент США Дональд Трамп, було зазначено про членство в ЄС у 2027 році, і вважає проміжок часу між двома ключовими виборами в Європі найкращим часом для приєднання до блоку. ЄС у свою чергу працює над планом, який може надати Україні часткове членство наступного року, яке дозволить отримати статус спостерігача під час самітів Європейської Ради та в комітетах Європейського парламенту, поки будуть завершені реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найімовірніше, не дозволить Києву просунутися в цьому питанні до квітневих виборів, оскільки зробив опозицію до України ключовим елементом своєї кампанії з переобрання. Однак згодом Орбан може зменшити свою опозицію, якщо йому вдасться виграти ще один термін, та особливо якщо його до цього підштовхне Трамп, кажуть дипломати у ЄС. Якщо ж Орбан програє вибори, ситуація спроститься.

Дипломат ЄС зазначив, що хоча опонент Орбана Петер Мадяр і робив критичні заяви щодо України, він, тим не менш, схоже, хоче більш «конструктивно» співпрацювати з Брюсселем і може бути мотивований бажанням звільнити заморожені кошти ЄС для Угорщини. Цього може бути достатньою мотивацією для нього, щоб зняти опозицію Угорщини до вступу України до ЄС. Якщо цього не станеться, адміністрацію США можуть закликати чинити тиск — якщо Трамп все ще хоче грати роль укладача угод.

За словами українського чиновника, у Києві висловлюють занепокоєння тим, що якщо переговори затягнуться, а Трамп втратить інтерес до мирної угоди, то це може означати, що Україна буде виключена з блоку до наступних виборів до ЄС у 2029 році або навіть пізніше.

вибориФранціяУгорщинаЄвросоюз

Останні матеріали

Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється