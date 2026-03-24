Інкасатор Ощадбанку вперше розповів про затримання в Угорщині

24 березня 2026, 19:55
Фото: facebook.com/oschadbank
Допити тривали добу.
Угорські силовики вкрай жорстоко поводилися з інкасаторами Ощадбанку, яких вони взяли в заручники. 
 
Про це на пресконференції заявив один із затриманих інкасаторів Геннадій Кузнєцов.
 
Він зазначив, що команда українських інкасаторів ретельно підготувалася до перевезення грошей і золота з Австрії. Усі відповідні служби угорської митниці на пункті пропуску в Захоні були попереджені заздалегідь. Маршрут також було погоджено завчасно.
 
Коли інкасаторські автомобілі їхали окружною дорогою Будапешта, перед ними зупинилася поліцейська машина і вказала слідувати за нею. За словами Кузнєцова, це виглядало як звичайна перевірка. Разом із поліцейськими співробітники Ощадбанку доїхали до заправки, де надали правоохоронцям усі необхідні документи. Після того як документи забрали, почалося силове захоплення.
 
"Наші два автомобілі були заблоковані броньовиками антитерористичного підрозділу, всі види озброєння, мигалки. І, оцінюючи обстановку, я дав команду інкасаторам на вихід із машини. Після виходу відбулося жорстке силове затримання, одразу одягли кайданки, наділи кому мішки, кому балаклави на голову", - додав інкасатор.
 
Потім кожного члена команди завантажили в окремий автомобіль і доправили до будівлі антитерористичного центру в Будапешті.
 
"Після цього всі інкасатори були розміщені в окремих кімнатах, де з нами протягом понад доби проводилися допити. Ще раз звертаю вашу увагу, ні під час затримання, ні під час безпосереднього перебування в приміщенні антитерористичного центру слідчі дії не проводилися", - зазначив Кузнєцов.
 
За його словами, консульську підтримку та послуги адвоката угорська сторона не забезпечила. Також було заявлено, що український консул нібито "відмовився" від інкасаторів.
 
агальний час перебування команди в кайданках становив понад 28 годин. Кайданки було знято з інкасаторів виключно на переході Захонь-Чоп, з моменту затримання вони перебували в кайданках", - розповів українець.
 
Єдиними слідчими діями, які намагалася провести угорська сторона, був "допит свідків" з боку митних органів Угорщини.
 
"На моє запитання, який може бути свідок у кайданках і балаклаві, сказали "це не наша компетенція". Ну, тоді, отримавши відмову від участі в даних слідчих діях, до мене було застосовано примусовий медичний вплив, під час якого було зроблено одну ін'єкцію, а вже безпосередньо в лікарні - ще одну внутрішньовенну ін'єкцію", - наголосив Кузнєцов.
 
Після цього чоловіка повернули на допит і його стан погіршився. Угорські правоохоронці відвезли його в лікарню і поставили йому крапельницю. До моменту повернення в Україну Кузнєцов перебував у лікарні. Кузнєцов звернув увагу, що якби в угорської сторони справді виникли питання до законності вантажу, їх можна було б перевірити за лічені хвилини. За його словами, перевезення здійснювали відповідно до європейських правил, а сам вантаж було внесено до баз митних служб.
 
"При собі в мене були оригінали документів, тобто 5 хвилин мені на те, щоб проінформувати відповідні правоохоронні органи про вантаж, і ще 5 хвилин зайти до митної бази, відсканувавши європейську декларацію, і перевірити всю цю інформацію. Однак це нікого не цікавило", - запевнив він.
 
Також Кузнєцов додав, що його вивозили на кордон двічі. Першого разу чоловіка повернули і почали стверджувати, що Україна нібито "відмовляється" від нього. Приблизно за 40 хвилин його все ж доставили до кордону.
 
"Перекладачі були російською мовою, на наші зауваження ніхто не реагував, оформляли якісь документи, які нам незрозумілі. З огляду на те, що інкасатори були в наручниках, ці документи просто вкладали їм у кишеню, а потім уже повели на територію України", - сказав він.
