​Ощадбанк призупинив ввезення готівки в Україну після інциденту в Угорщині

24 березня 2026, 18:29
Фото: з вільних джерел
Національний банк попит, який існує на ринку, покриває з власних резервів.
Ощадбанк поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордонму.
 
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон на пресконференції щодо інциденту з інкасаторами в Угорщині.
 
"Наразі Ощадний банк призупинив завезення готівкових коштів в Україну. Національний банк попит, який існує на ринку, покриває з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними", - сказав Каціон.
 
Він повідомив, що готівку транспортували для стабільного готівкового обігу в Україні, бо нині через війну наземна логістика є єдиним маршрутом для ввезення валютних коштів на територію України.
 
"Різниця між кількістю валюти, яку продає і купує населення, лише за 2025 рік склала 6 мільярдів 800 мільйонів, які потрібно завозити на територію України", - наголосив голова правління фінустанови.
 
Також Каціон підкреслив, що Ощадбанк – єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів. Наразі пропрацьовують нові більш безпечні маршрути. 

 

