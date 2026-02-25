Втрати зв'язку через Starlink значно знизили ефективність російської артилерії – Forbes

Аналітики також зазначають, що українські сили демонструють активність на окремих ділянках фронту.

Блокування доступу російських військ до супутникової мережі Starlink суттєво вплинуло не лише на ефективність дронових атак, а й на застосування артилерії.

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, сучасна артилерія критично залежить від стабільного та захищеного зв’язку. Саме він дозволяє передовим спостерігачам і операторам безпілотників оперативно передавати координати цілей, коригувати вогонь і синхронізувати дії підрозділів із вогневою підтримкою. На оперативному та стратегічному рівнях зв’язок забезпечує управління передислокацією сил, інтеграцію розвідданих і планування бойових операцій.

Після втрати доступу до Starlink у російських підрозділах виникли проблеми з координацією. Потік інформації до штабів і з них ускладнився, що, за оцінками Forbes, призвело до ситуацій, коли командири ухвалюють рішення без повного розуміння обстановки на передовій. Попри публічні заяви російської сторони про стабільність комунікацій, про труднощі зі зв’язком повідомляють самі військові та так звані військові кореспонденти.

Видання також звертає увагу на зменшення активності російської артилерії на фронті. За даними українського Генштабу та аналітичного порталу Oryx, у перші тижні лютого зафіксовано лише дев’ять підтверджених втрат російських артилерійських систем, тоді як за весь період повномасштабної війни їх налічують понад дві тисячі. Це може свідчити про скорочення темпів застосування артилерії, адже кожен залп підвищує ризик виявлення та ураження з боку дронів і засобів контрбатарейної боротьби.

Аналітики також зазначають, що українські сили демонструють активність на окремих ділянках фронту. Зокрема, за оцінками Інституту вивчення війни, у середині лютого українські підрозділи повернули під контроль близько 200 квадратних кілометрів території на одному з напрямків.