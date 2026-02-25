Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Берліні відкрили перший за кордоном музей, присвячений війні росії проти України

25 лютого 2026, 21:13
У Берліні відкрили перший за кордоном музей, присвячений війні росії проти України
Фото: smnews.com.ua
Це перший музей російсько-української за межами України.

У Берліні відкрився музей, присвячений повномасштабній війні росії проти України. На стендах представлені уламки ракет, дрони, осколки та інші артефакти війни.

Про це 25 лютого повідомляє Euronews.

Музей, який поки що має статус виставки, розмістився в Berlin Story Bunker, колишньому нацистському бомбосховищі в центрі Берліна, де зараз представлені історичні експозиції.

Куратори Енно Ленце і Віланд Гібель привезли для виставки уламки крилатої ракети Х-101 і понад 20 підбитих російських безпілотників. З Херсона доставили розбиту евакуаційну машину. Також тут представлені документи, фотографії та особисті історії людей, які пережили жахи війни. Є й світлини звірств росіян у Бучі та інших населених пунктів, стертих з лиця Землі армією рф.

Організатори ставлять за мету максимальне документування подій і фактів, щоб відвідувачі могли зрозуміти, в якому страшному конфлікті зараз перебуває Україна.

Доповнюють експозицію відеосвідчення солдатів, волонтерів і мирних жителів.

Це перший такий музей за межами України.

