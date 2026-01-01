Одеса - серед головних цілей росії – WSJ

Мінрозвитку України повідомило, що Київ експортує близько 90% сільськогосподарської продукції морем.

У грудні рф спрямувала свої удари на Одесу, яка є головним вузлом зернового експорту та економічною артерію України, що з'єднує її з рештою світу. Таким чином росіяни намагаються погіршити стан української економіки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", - цитує видання слова українського лідера Володимира Зеленського.

Зазначається, що країна навчилася захищати цей спосіб торгівлі морськими дронами, проте рф посилила повітряні атаки і її безпілотники нерідко не летять над тією частиною суші, де знаходяться засоби ППО. WSJ наголошує, що Одеса стає головною ціллю країни-агресорки, яка стверджує, що б'є по транспортній та портовій інфраструктурі, які використовуються в "інтересах ЗСУ". Внаслідок цього місто опинилось у своєрідній облозі і його мешканці днями живуть без світла, води та тепла.