Одеса - серед головних цілей росії – WSJ

01 січня 2026, 20:55
Одеса - серед головних цілей росії – WSJ
Фото: з вільних джерел
Мінрозвитку України повідомило, що Київ експортує близько 90% сільськогосподарської продукції морем.
У грудні рф спрямувала свої удари на Одесу, яка є головним вузлом зернового експорту та економічною артерію України, що з'єднує її з рештою світу. Таким чином росіяни намагаються погіршити стан української економіки.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
"Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", - цитує видання слова українського лідера Володимира Зеленського.
 
Мінрозвитку України повідомило, що Київ експортує близько 90% сільськогосподарської продукції морем. Зазначається, що країна навчилася захищати цей спосіб торгівлі морськими дронами, проте рф посилила повітряні атаки і її безпілотники нерідко не летять над тією частиною суші, де знаходяться засоби ППО. WSJ наголошує, що Одеса стає головною ціллю країни-агресорки, яка стверджує, що б'є по транспортній та портовій інфраструктурі, які використовуються в "інтересах ЗСУ". Внаслідок цього місто опинилось у своєрідній облозі і його мешканці днями живуть без світла, води та тепла.
 
"росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б'ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. І тоді, звичайно, якщо подивитися на експортну логістику, Одеса - це остання брама", - заявив директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
 
Він наголосив, що рф використовую стратегію ударів по економічній складовій, експорту та економіці України.
 
За словами Вовка, у разі порушення зернового експорту внаслідок атак, покупці української продукції можуть шукати її в інших, стабільніших місцях. Він підкреслив, що наслідки будуть помітні довгий час після завершення війни.

 

Одесавійна в Україніросія окупанти

