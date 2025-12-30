Китай відреагував на заяви про нібито "атаку" на резиденцію путіна

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь закликав сторони російсько-української війни утримуватися від ескалації.

Китай закликав сторони російсько-української війни утримуватися від ескалації ситуації у відповідь на заяви про нібито "атаку" на резиденцію путіна.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає "Укрінформ".

"Китай закликає всі зацікавлені сторони дотримуватися чотирьох принципів: запобігання розширенню конфлікту, утримання від ескалації ситуації, відмови від розпалювання ворожнечі та створення умов для політичного врегулювання кризи", – зазначив Лінь.

Водночас дипломат нічого не зауважив стосовно того, чи вважає Пекін заяву росіян правдивою, та не висловив застереження чи засудження самого факту "атаки".

"Ми продовжуємо наполягати, що діалог та переговори залишаються єдиним реалістичним і життєздатним шляхом врегулювання української кризи", – додав речник відомства.