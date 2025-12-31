Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг

Генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач ЗС США в Європі Марк Гертлінг застерігає, що 2025 рік став переломним для американських збройних сил через системну ерозію професійних, правових та етичних норм, які десятиліттями були основою їхньої ефективності. Він наголошує, що під керівництвом нового міністра оборони Піта Гегсета армія зіткнулася не з окремими помилками, а із закономірністю: нормалізацією поведінки, яку попередні адміністрації вважали неприйнятною. Він попереджає, що звільнення високопоставлених офіцерів без пояснень, використання військової сили без чітких стратегічних цілей, применшення значення правових обмежень та непослідовність у відносинах із союзниками підривають довіру, дисципліну та боєздатність армії.

Кожна адміністрація залишає свій слід у збройних силах США. Деякі роблять це тихо, через бюджетні або структурні перетворення. Інші роблять це через ведення воєн, або завершення воєн, або кадрові реформи. Але минулий рік запам'ятається чимось іншим: ерозією професійних, правових та етичних бар'єрів, які протягом поколінь спрямовували, захищали та вдосконалювали збройні сили Америки.

Нічого з цього не має бути сюрпризом.

Перед тим як ця адміністрація прийшла до влади, я писав, що посада міністра оборони є однією з найвідповідальніших в уряді – вона вимагає не лише добрих намірів або бойового досвіду, а й глибокого розуміння інституційних процесів, шостого чуття щодо організаційної та бюрократичної динаміки, а також розуміння того, як перетинаються право, стратегія, політика, альянси та цивільно-військові норми. Дуже мало людей, навіть найдосвідченіші та найуспішніші бізнес-лідери чи урядовці, готові до такої відповідальності.

У січні минулого року мої запитання були випереджальними. Чи буде новий міністр готовий до викликів, що стоятимуть перед американськими збройними силами у 2025 році? Ці виклики включали виснажливу війну в Україні, що мала прямий вплив на безпеку Європи; тривалу стратегічну конкуренцію з Китаєм у військовій, економічній та технологічній сферах; постійну нестабільність на Близькому Сході; кризу з набором та утриманням особового складу в добровольчих збройних силах; застарілі платформи, обмежені ресурси та оборонну промислову базу, що перебуває під тиском; а також хитке довір'я між цивільним населенням та військовими після двох десятиліть війни. Посада міністра оборони не компенсує недоліки людини, яка її обіймає, а світ не сповільнюється, щоб пристосуватися до недосвідченості.

Мої спостереження не стосувалися особистостей. Вони стосувалися природи цієї посади. Майже через рік після вступу на посаду міністра Піта Гегсета ці питання вже не є гіпотетичними.

Протягом останнього року ми побачили, що відбувається, коли вимоги цієї роботи перевершують підготовку, управління або лідерство. Ми побачили не окремі суперечки чи поодинокі помилки в оцінках, а радше закономірність: нормалізацію поведінки, яку попередні адміністрації, як республіканські, так і демократичні, інстинктивно вважали неприпустимою в керівництві найкращою армією світу.

Тепер маємо підсумок – не про наміри чи риторику, а про результати. Протягом останнього року публічна позиція Міністерства оборони і значна частина його внутрішньої енергії – була витрачена на питання, які мало сприяють вирішенню викликів, що стоять перед нашими збройними силами, тоді як кілька правил і норм, які допомогли зробити американські збройні сили найкращими у світі, були ослаблені, проігноровані або порушені.

Ланцюг командування

Міністр оборони є цивільною владою, яка передає накази президента Об'єднаному комітету начальників штабів та командувачам бойових частин по всьому світу. Ця роль вимагає точної мови та наказів, ретельного оперативного планування, дотримання законних повноважень, контролю над ескалацією застосування сили та розуміння стратегічних наслідків військових дій. Міністерство оборони є великою професійною інституцією, яка керується законом, традиціями та процесами не без причини. Ці механізми існують для запобігання помилкам, зловживанням та прорахункам, а також для захисту цивільних лідерів так само, як і самих збройних сил.

Ефективні міністри надають старшим військовим керівникам повноваження надавати відверті поради. Вони очікують на розбіжності в думках. Вони розуміють, що професійна напруга не є непокорою, а є запорукою відносин між призначеними цивільними лідерами та військовими. Це стосується як голови Об'єднаного комітету начальників штабів і начальників видів збройних сил, так і генеральних військових прокурорів та генеральних інспекторів. Вони не є політичними діячами. Вони є статутними радниками, зобов'язаними надавати свої найкращі військові та юридичні висновки, а не просто підтверджувати цивільні уподобання. Ефективні міністри надають старшим керівникам повноваження надавати відверті поради. Вони очікують на розбіжності та протилежні думки.

Звільнення або відсторонення від посади високопоставлених військових керівників міністром оборони, часто без чіткого пояснення, почалося з самого початку цього року і стало тривожним сигналом для всіх військових, що професійні розбіжності можуть нести в собі надзвичайний особистий ризик. Саме це сприйняття є руйнівним.

Історично склалося так, що міністри оборони були обережними і виваженими під час звільнення генералів і адміралів. Міністр Роберт Гейтс у своїх мемуарах "Обов'язок" пояснює рішення про заміну одного високопоставленого офіцера на початку свого терміну повноважень. Він чітко пояснив, чому він це зробив, яку помилку це виправило і яке повідомлення він хотів передати. Такі дії є рідкісними, але коли вони чітко пояснюються, вони зміцнюють стандарти, а не сіють невизначеність. Звільнення високопоставленого офіцера без чітко сформульованої причини надсилає повідомлення, яке виходить далеко за межі конкретної особи.

Незалежно від внутрішніх обґрунтувань, відсутність прозорості мала передбачувані вторинні наслідки. Люди не бачать дотримання стандартів, вони бачать невизначеність. А невизначеність породжує обережність – не таку, що запобігає необачності, а таку, що заважає відвертості. Коли керівники вищого рівня не можуть розрізнити, чи звільнення пов'язане з компетентністю, розбіжностями, іміджем чи політикою, історія показує, що професійні поради замовчуються, оскільки мовчання стає безпечнішим за незгоду. Ця динаміка не відразу з'являється в заголовках новин. Вона проявляється пізніше – у недосконалому плануванні, уникненні ризиків, інституційному мовчанні, жертвах на полі бою та програних війнах.

Діяльність без мети

Протягом останнього року американські збройні сили епізодично застосовувалися на різних театрах військових дій – у вигляді морських і повітряних ударів, спеціальних операцій, обмежених дрібних атак і навіть розгортання військ на американській території. Деякі з цих дій є нормальними. Ненормальним є те, скільки з них відбулося без чіткого формулювання стратегічних цілей або правових рамок.

У кількох з цих випадків військова сила була використана для "вирішення" проблем, які історично вирішувалися іншими засобами: правоохоронними органами, дипломатією або співпрацею розвідки. Це не аргумент проти застосування сили; це застереження щодо розширення повноважень військових органів на нетрадиційні місії. Визначення фентанілу як "зброї масового знищення", а потім вжиття смертоносних військових заходів проти підозрюваних у незаконному обігу наркотиків за межами кордонів США, є свідченням глибокої зміни в тому, як виправдовується і застосовується військова сила. Подібним чином, повторювана риторика про розгортання військових сил у країні для виконання місій "законності та порядку" порушує норми цивільно-військових відносин, коли проти цього виступають як губернатори, так і суди. Ці обмеження існують не для того, щоб послабити військо, а для того, щоб зберегти його легітимність. Одного разу підірвані, їх буде важко відновити.

Напад на правові норми

Третім тривожним явищем минулого року стала нормалізація поведінки, яку попередні адміністрації обох партій вважали неприйнятною і шкідливою. Коли генерали, адмірали та старші офіцери чують, як міністр наголошує на швидкості, агресивності та летальності, применшуючи значення правових обмежень або правил ведення бойових дій, такі вказівки не сприймаються професійними військовими. Це тому, що правила ведення бойових дій та правові рамки не є бюрократичними перешкодами, а оперативними інструментами, що забезпечують ясність, передбачуваність та захист – як для цивільного населення, так і для партнерів та американських збройних сил. Ці запобіжні заходи дозволяють командирам забезпечити єдність зусиль та запобігти негативним стратегічним наслідкам тактичних дій.

Військові сили знають, що сили, які діють у чітких правових та етичних межах, є більш дисциплінованими, передбачуваними та ефективними з часом. Це не академічна теорія, а оперативна реальність, засвоєна через болісний досвід. Правові норми не є перешкодою для військової ефективності, а є її складовою. Закон не є гальмом для бойової сили – він є чинником легітимності, згуртованості альянсу та успішних операцій. Саме це відрізняє професійні бойові сили від зграї бандитів.

Напруженість між міністром оборони та військовими була особливо помітною під час останніх операцій у Карибському басейні, де військові ресурси використовувалися в ролях, що незручно балансують між правоохоронною діяльністю, боротьбою з наркотиками та збройним конфліктом. Не допомагає й те, що різні члени адміністрації непослідовно натякають, що загальною метою є найскладніша з можливих місій – зміна режиму. Коли цивільні лідери наголошують на летальності, залишаючись при цьому неоднозначними щодо цілей і правових меж, командири стають менеджерами ризиків, а не керівниками місій. Вони витрачають час на захист своїх людей – не від супротивника, а від невизначеності зверху. Ми щодня бачимо наслідки цього.

Плутанина в стратегії національної безпеки

До цієї невизначеності додається те, що Стратегія національної безпеки 2025 року (та Стратегія національної оборони, яка незабаром буде опублікована) сигналізує про кардинальні зміни в управлінні альянсом, риториці розподілу тягаря, потенційних структурах командування і навіть розміщенні військ. Хоча стратегії неминуче еволюціонують, ця стратегія еволюціонувала без поступового узгодження планових припущень, координації або консультацій з союзниками, які зазвичай передують таким змінам. В результаті командири бойових підрозділів та їхні підлеглі змушені узгоджувати нову стратегічну риторику з існуючими планами, а керівники видів збройних сил поспішають перерозподілити свої сили. Не менш важливо, що союзники, які формувалися протягом десятиліть жорстких військових дій та багатонаціональних навчань із збройними силами США, також змушені самостійно інтерпретувати, чи відображають риторичні зміни політику, позицію чи тимчасові політичні рішення. Довгострокове стримування залежить від послідовності, союзи – від передбачуваності, а інституції – від безперервності. Оскільки міністр оборони є також одним з найважливіших дипломатів Америки, його слова та дії повинні сприяти формуванню довіри союзників та розрахунків супротивників, а не підривати їх.

Ніде це не є більш очевидним, ніж у Європі, де я провів більшу частину своєї кар'єри і де союзники по НАТО спостерігали за коливаннями політики США щодо України – допомога сповільнювалася, переглядалася, ставилася в залежність від певних умов або риторично мінімізувалася – часто без стратегічного пояснення. Європейські лідери розуміють необхідність розподілу тягаря, і багато хто з них з 2022 року значно збільшив видатки на оборону та готовність. Їх турбує не розбіжність думок, а непослідовність. Постійні дискусії про виведення військ з Європи, недбале ставлення до зобов’язань альянсу або пропозиції реструктуризувати давні домовленості про командування без координації не виглядають для союзників як ефективність. Вони виглядають як відокремлення.

Тим часом, супротивники також є дисциплінованими спостерігачами. Вони помічають, коли професійні поради відкидаються, коли рішення здаються імпульсивними, а інституційні запобіжні заходи розглядаються як перешкоди, а не як переваги. Саме так часто починаються прорахунки – не з конфронтації, а зі змінених очікувань.

Міністр культурної війни

Найбільш важливим вибором минулого року стало те, на що міністр звернув свою увагу. Американська армія стикається з реальними проблемами готовності: нестачею новобранців, стресом утримання персоналу, старінням платформ, вичерпанням запасів боєприпасів, нестабільністю промислової бази, вразливістю в кіберпросторі та еволюцією війни як такої, про що свідчать уроки різних закордонних конфліктів. Проте непропорційно багато енергії було витрачено на символічні культурні битви. Культура має значення, але її не формують укази, гасла чи підтягування. Її формують довіра, компетентність, справедливість, турбота про всі сили та лідерство власним прикладом. Коли вищі керівники зосереджуються на ідеологічних сигналах замість інституційної ефективності, вони ризикують підірвати і те, і інше.

Моральний дух не вимірюється в прес-релізах. Він відчувається в формуваннях, командних пунктах і тихих розмовах. Американські військові залишаються стійкими і професійними, а збройні сили продовжують служити з честю. Але професійна поведінка не заохочується, коли розбіжності викликають почуття небезпеки, коли місії нечіткі, коли правові та етичні стандарти здаються предметом переговорів, коли союзники ставлять під сумнів надійність США, а лідери, здається, більше зосереджені на політиці, ніж на здоров'ї інституту.

Найбільш тривожним аспектом цього року є не якась окрема операція чи політика. Це нормалізація поведінки, яка колись спричинила б швидке переорієнтування, тихе припущення, що хтось інший підніме юридичне питання, переконання, що стандарти та професійні норми стали необов'язковими.

Якщо не оцінити та не відновити захисні бар'єри, свідомо та якнайшвидше, збитки не обмежаться лише цим першим роком. Якщо цивільне керівництво Пентагону продовжуватиме використовувати військо як іграшку для позування чи розгортання в політичних змаганнях, воно перестане бути професійною силою.

Джерело: The Bulwark