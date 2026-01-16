Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал ВМС у відставці Джеймс Ставрідіс та екскомандувач ЗС США в Європі, генерал-лейтенант армії Марк Гертлінг різко критикують ідею силового захоплення Гренландії. Вони наголошують, що хоча острів має стратегічне значення для безпеки США, особливо в контексті зростаючої ролі Арктики та протидії росії і Китаю, всі цілі цілком досяжні в рамках існуючого партнерства з Данією через НАТО. А будь-яке військове вторгнення на територію союзника не лише підірве Північноатлантичний альянс і порушить міжнародне право, але й є нереалістичним з військової точки зору, адже сили спеціальних операцій не призначені для захоплення територій дружніх країн. Обидва генерали сходяться на думці, що правильний шлях – це посилення співпраці з Данією та Гренландією, а не божевільні плани силової окупації.

Гренландія занадто важлива, щоб її завойовувати – Джеймс Ставрідіс

Президент Дональд Трамп посилив тиск, щоб Гренландія стала частиною США. Пояснюючи важливість повного контролю над величезним островом, автономною частиною Королівства Данія, для національної безпеки, адміністрація заговорила про його купівлю або навіть захоплення силою. Останній випад Трампа – твердження, що оборона Гренландії складається з "двох собачих упряжок", а її населення "не хоче, щоб росія чи Китай захопили її".

Але чи є обґрунтованими твердження про те, що Гренландія є критичнно необхідною для безпеки США? Чи дійсно її купівля є можливим варіантом? Якими будуть наслідки використання США військової сили для окупації острова?

Ситуація наближається до кризи.

Як і слід було очікувати, все це викликало негативну реакцію в Європі. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що данське законодавство не дозволяє продавати територію, прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також відразу відкинув цю ідею.

Адміністрація Трампа подавала ідею купівлі як життєво важливу з кількох причин, серед яких – наявність критично важливих і стратегічних мінералів; активність Китаю і росії; важливе геостратегічне положення на перетині північноатлантичних морських шляхів; і, найперше, зростаюче значення Арктики.

Почнемо з аргументу щодо сировини. Мій колега з Bloomberg Opinion Хав'єр Блас наводить переконливі докази того, що потенційний мінеральний бум є перебільшеним. Хоча острів має значні поклади корисних копалин, датська геологічна розвідка 2023 року виявила лише близько 50 місць з потенціалом до видобутку. І половина з них знаходиться на північ від Полярного кола, а тому їх особливо важко експлуатувати.

Родовища на півдні острова, судячи з усього, недостатньо великі, щоб їх видобуток був комерційно вигідним, принаймні за нинішніми цінами. Видобуток був би простішим у США (де родовища більші, ніж у Гренландії), Бразилії, Чилі, Перу, Демократичній Республіці Конго, В'єтнамі та кількох інших відомих місцях.

Втручання Китаю та росії – як військове за допомогою військових кораблів, так і комерційне за допомогою економічного співробітництва – є більш вагомою причиною для занепокоєння. Але оскільки Гренландія є суверенною територією союзника по Північноатлантичному альянсу, США вже мають вбудованого партнера з питань безпеки. Космічні сили Пентагону мають базу на острові, а данці та гренландці готові прийняти більше американських літаків, військових кораблів та військ, але лише в рамках НАТО.

Коли я був військовим командувачем НАТО трохи більше десяти років тому, я відвідував як данський парламент у Копенгагені, так і саму Гренландію. Я отримав багато пропозицій щодо посилення співпраці та залучення більшої кількості американських ресурсів на острів – "двері завжди відкриті", – сказала мені тодішня прем'єр-міністерка Данії Гелле Торнінг-Шмідт. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, мій начальник, був колишнім прем'єр-міністром Данії і завжди був зацікавлений у розширенні ролі альянсу в Північній Атлантиці. Так, нам потрібно протистояти Китаю і росії, але це цілком під силу США за нинішніх умов.

Що стосується морських шляхів, острів є важливою ланкою в ланцюзі, що простягається північним краєм Північної Атлантики. Цей прохід, який називається Гренландсько-Ісландсько-Британська протока, є маршрутом, яким росія може виводити свої військово-морські сили в Атлантику. Особливе занепокоєння викликають тихі, потужні підводні човни Москви, оснащені ядерною зброєю та балістичними ракетами, які все складніше відстежувати. Ще більшу тривогу викликає нова підводна система "Посейдон" з ядерним двигуном, свого роду "суперторпеда", яка, як вважається, може пропливати понад 6000 морських миль, рухатися з надвисокою швидкістю під водою і нести ядерну зброю.

Багато західних аналітиків скептично ставляться до цих тверджень. Проте росіяни вкладають час і гроші в підводну війну; стримати їх було б простіше за допомогою протичовнових баз, що з'єднують Гренландію з іншими військовими об'єктами США і НАТО.

Арктика набуває все більшого стратегічного значення

Джерело: Міжнародний інститут стратегічних досліджень

Примітка: Трансполярний морський шлях потенційно може бути використаний у майбутньому.

Нарешті, важливе значення має Арктика. Важливе географічне положення Гренландії важко переоцінити. У міру того, як глобальне потепління топить крижані шапки, конкуренція за морські шляхи та природні ресурси буде загострюватися. росія з її величезною береговою лінією домінує на одному боці Північного Льодовитого океану. На іншому боці розташовані сім арктичних країн НАТО: США, Канада, Данія (через Гренландію), Ісландія, Норвегія та дві нещодавно додані країни, Швеція і Фінляндія. Китай будує потужний флот криголамів і, як не дивно, вважає себе арктичною країною. Повний суверенний контроль над Гренландією, безсумнівно, допоміг би США в їх амбіціях щодо Високої Півночі.

Але ось у чому проблема: не лише данці та гренландці виступають проти повного захоплення США – так само роблять і решта європейських членів НАТО. Деякі розглядають можливість застосування жорстких дипломатичних та економічних заходів у разі силових дій з боку США, включаючи можливі санкції щодо американських товарів та послуг, або навіть збройну місію під прапором ЄС. Європейці розуміють, що шлях до безпеки на півночі лежить через об'єднання як союзників, не даючи Трампу фактично підірвати НАТО.

Але ідея придбання острова варта уваги. Є прецедент: США придбали Датську Вест-Індію (нині Американські Віргінські острови) у 1917 році і серйозно обговорювали купівлю Гренландії після Громадянської війни та Другої світової війни. Але якщо данці та гренландці відмовляться продавати, що виглядає майже напевно, Вашингтон може посилити співпрацю за допомогою більш зобов'язуючої угоди, відомої як "Угода про вільну асоціацію", за зразком угоди, яку США уклали з Маршалловими островами в Тихому океані.

Повний контроль США над Гренландією є геостратегічно привабливим. Але, як це часто буває в житті, як це робиться, важливіше за те, що ти робиш. Вашингтону потрібно зміцнити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, але не за допомогою військових дій, які можуть зруйнувати альянс НАТО.

Найкращий військовий "варіант" для Гренландії: залишити все як є – Марк Гертлінг

Атакувати союзника за допомогою спеціальних сил було б неправильним рішенням для неправильної місії.

Існує різниця між важелем впливу та божевіллям. А саме: просити найбільш елітні та найтаємничіші сили спеціальних операцій світу обміркувати способи "атаки" на острів, який утричі більший за Техас і населений приблизно 56 000 людей, більшість з яких вже приймають і люблять американських військових, є божевіллям.

Проте ми маємо саме таку ситуацію.

За повідомленнями, президент Трамп доручив американським військовим надати "варіанти" щодо Гренландії, зокрема, попросивши Об'єднане командування спеціальних операцій розробити потенційні військові сценарії. Натяк, нечіткий, але однозначний, полягає в тому, що там, де дипломатія, гроші та здоровий глузд зазнали поразки, сила може якимось чином допомогти Трампу реалізувати його давню мрію про придбання найбільшого острова світу у Данії, союзника по НАТО.

Якщо це правда, то прохання Трампа не просто відображає неправильне розуміння геополітики. Воно виявляє глибшу плутанину стосовно чого призначені американські збройні сили і для чого вони не призначені.

Об'єднане командування спеціальних операцій – це не група найманців, яка вступає в дію щоразу, коли президенту спаде на думку якась цікава ідея. Це підрозділ, що підпорядковується Командуванню спеціальних операцій (SOCOM) і діє в рамках звичайної військової ієрархії та відповідно до законодавства США та міжнародного права. Я працював з цими силами в Іраку. Вони надзвичайно здібні, дисципліновані та небезпечні, коли виконують завдання, для яких були створені.

Ці місії включають в себе порятунок заручників, антитерористичні рейди та операції проти важливих цілей. Вони не включають планування вторгнень на територію союзників. Просити сили спеціальних операцій про "варіанти" нападу на Гренландію – це приблизно те саме, що просити команду SWAT надати плани анексії Вермонта. Це неправильне розуміння як масштабу завдання, так і мети сили.

Що викликає очевидне запитання: що взагалі означають "спеціальні операції" проти Гренландії?

Гренландія не є державою-ізгоєм, некерованою територією чи проблемою сірої зони. Це автономна територія у складі Королівства Данія, члена НАТО, і місце, де США вже мають військові об'єкти, з дозволу Данії. Під час міжнародних перельотів я часто літав військовими літаками, які робили зупинки для дозаправки на авіабазі Туле (нині космічна база Пітуффік).

Сили спеціальних операцій не "захоплюють" країни. Вони, у кращому разі, захоплюють окремі об'єкти на підтримку набагато більшої конвенційної кампанії. Не існує жодної правдоподібної місії ССО, яка б дозволила здійснити військовий переворот у Гренландії без миттєвої ескалації відкритого конфлікту з Данією, а отже, і з НАТО та, можливо, Європейським Союзом. Тут немає місця для заперечень, двозначності чи прикриття, щоб приховати збройний напад на територію союзника в Північній Атлантиці.

І саме тут недовіра поступається місцем тривозі.

Гренландія підпадає під дію статті 5 НАТО. Збройний напад на неї юридично вважатиметься нападом на Данію, що потенційно може спричинити зобов'язання колективної оборони серед членів альянсу. (ЄС також має зобов'язання колективної оборони, хоча воно не часто вважається таким же значущим, як зобов'язання НАТО, попри сильніше формулювання). Інакше кажучи, США атакували б той самий альянс, який вони допомогли створити, посилаючись на правила, призначені для стримування росії, а згодом адаптовані для боротьби з тероризмом, а не для сприяння американській експансії.

Навіть якщо відкинути НАТО, законодавство США створює свої власні перешкоди. Повноваження оголошувати війну належить Конгресу, а не президенту. Немає жодного дозволу, жодних обставин надзвичайного стану та жодної надійної правової теорії, на підставі яких можна було б дозволити напад на Гренландію. Це, ймовірно, пояснює повідомлення про те, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів та інші високопоставлені військові керівники взагалі відмовилися серйозно займатися таким плануванням. Молодці. У цьому випадку система, хоч і недосконала, здається, виконує свою функцію.

Але найдивовижніше в цій історії не сама ідея, а те, з якою легкістю вона була висунута. На хвилі успіху бомбардування іранської ядерної програми та рейду на Каракас президент, здається, використовує американські збройні сили не стільки як конституційний інструмент національної оборони, скільки як опору для геополітичної фантазії, в якій влада вважається безперешкодною, закон – необов'язковим, а союзи – одноразовими.

Дональд Трамп намагається вести війну задешево, що є помилкою, коли це робиться проти справжнього ворога, не кажучи вже про союзника.

Стриманий скепсис – це єдина розумна реакція, оскільки альтернативою є сприйняття цього як серйозної операції, а це не так. Однак це серйозний сигнал: про те, як легко мова сили відходить від її наслідків і скільки тихого професіоналізму потрібно всередині військових інституцій, щоб просто сказати "ні".

Гренландія не продається. ССО не є інструментом придбання землі. А НАТО не є необов'язковим.

Джерела: Bloomberg та The Bulwark