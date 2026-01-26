Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg

Американське агентство ділової інформації Bloomberg прогнозує, що войовнича риторика Дональда Трампа щодо Європи може дорого обійтися Волл-стріт. Європейські інвестори, які тримають понад 10 трлн доларів в американських акціях, дедалі частіше розглядають можливість диверсифікації портфелів за межі США. Керуючі активами повідомляють про зростання запитів клієнтів щодо зменшення частки американських активів, а окремі пенсійні фонди вже почали скорочувати позиції в казначейських облігаціях США. Масового розпродажу поки немає, але експерти попереджають: якщо тенденція прискориться, це може серйозно вплинути на американські акції, облігації та долар.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив учасникам форуму в Давосі, що адміністрація Трампа вважає глобалізацію "провальною політикою", яка залишила Америку позаду. Наступного дня його керівник, президент Дональд Трамп, передбачив, що американський фондовий ринок подвоїться порівняно з рекордними рівнями, за які він відкрито бере на себе відповідальність, пише американське агентство Bloomberg.

Втім, зазначає видання, між рядками заяв двох американських мільярдерів відчувається гостра напруга: протягом останніх років іноземні інвестори демонстрували стійкий попит на американські акції, і саме це суттєво допомогло індексам досягти рекордних значень, які Трамп охоче ставить собі в заслугу. Зокрема, європейці були одним із ключових покупців.

І хоча Трамп знизив градус напруги у відносинах з Європою, на Волл-стріт зберігається занепокоєння, що його войовничість і зневажливе ставлення до континенту можуть відвернути від ринку деяких із найбільших покупців американських акцій. Є ознаки, що цей процес уже починається.

"Ми спостерігаємо, що все більше клієнтів прагнуть диверсифікувати свої інвестиції за межами США. Ця тенденція почалася в квітні 2025 року, але цього тижня вона дещо прискорилася", – зазначив головний інвестиційний директор найбільшої європейської компанії з управління активами Amundi SA Вінсент Мортьє, яка має в управлінні активи на суму 2,3 трлн євро (2,7 трлн доларів).

Він сказав, що будь-яке згортання позицій врешті-решт буде "довгим і складним процесом", під час якого клієнти мають вирішити, як вони хочуть відійти від базових орієнтирів і як саме хеджуватимуть ризики, пов’язані із доларом США.

Як зауважує Bloomberg, європейські інвестори володіють приблизно 10,4 трлн доларів у вигляді американських акцій, і більш ніж половина цієї суми припадає на інвесторів з тих самих восьми країн, яким Трамп погрожував запровадити мита, що сприяло падінню індексу S&P 500 на 2,1% у вівторок.

Щоб зрозуміти масштаб цих цифр, зазначає Bloomberg, слід нагадати: європейці володіють 49% усіх американських акцій, що належать іноземцям, – достатньо великою часткою, аби створити ризик для ринку, як зазначив у своїй записці портфельний і кількісний стратег Scotiabank Хьюго Сент-Марі.

"Якщо ми побачимо прискорення диверсифікації, це з часом може негативно вплинути на американські акції, облігації та долар", – сказав він.

Втім, як зазначає Bloomberg, малоймовірно, що Європа зможе або навіть захоче діяти спільно, щоб позбутися американських активів. Загроза для Волл-стріт насамперед пов’язана не з діями урядів, а з настроями інвесторів. Оскільки погрози й образи Трампа не припиняються, керуючі активами від Лондона до Берліна і Мадрида дедалі частіше отримують запити від клієнтів про способи хоча б зменшити частку американських активів.

Протягом багатьох років це було б програшним кроком, оскільки американські акції значно перевершували індекси інших розвинених ринків. Але після інавгурації Трампа ситуація змінилася: долар ослаб, а європейські уряди збільшили витрати. Минулого року індекс Stoxx 600 зріс на 32% у доларовому вираженні, японський Topix – на 23%, а південнокорейський Kospi – на 80%, тоді як американський індекс піднявся лише на 16%. Канадський індекс S&P/TSX Composite зріс на 28%, перевершивши S&P 500 з найбільшим відривом за останні 20 років – і це ще до коригування на валютний ефект.

"Якби я був європейцем, я б сидів там і казав: у США ризики, а в інших країнах – більше можливостей", – пояснив головний ринковий стратег JonesTrading Institutional Services LLC Майкл О'Рурк.

Bloomberg підкреслює, що такі продажі означали б кардинальні зміни для європейських інвесторів, які за останні три роки побачили зростання своїх активів у США на 91%, або на 4,9 трлн доларів.

Гренландський пенсійний фонд SISA, який управляє близько 7 млрд данських крон (1,1 млрд доларів), має приблизно 50% портфеля, прив’язаного до США, головним чином в акціях. Його правління обговорює можливість продажу активів. Поки що продаж акцій був незначним, попри те, що пенсійні фонди, включно з данським AkademikerPension, виходять з американських казначейських облігацій.

Вірний своїй войовничій манері, Трамп попередив, що узгоджені або масові продажі активів "заслуговують на велику відплату", фактично погрожуючи фінансовими санкціями. Для частини Європи, зауважує Bloomberg, ці погрози стали надто жорсткими.

"Після п'яти років значного припливу капіталу в американські активи, а також з огляду на слабкість долара і все більшу мілітаризацію американської валюти – диверсифікація зараз є пріоритетом для більшості інституційних інвесторів", – розповів глава відділу стратегій ринків капіталу в паризькій компанії Tikehau Capital SCA Рафаель Тюен, компанія якого управляє активами на суму понад 50 млрд євро (59 млрд доларів). Він зазначив, що ця тема часто піднімається в розмовах з клієнтами в Європі та Азії.

"Оскільки інвестори переорієнтовуються на новий цикл, ми вважаємо, що цього року може прискоритися перерозподіл коштів на користь європейських активів", – пояснив він.

Хоча загроза для американських акцій від бойкоту європейських покупців поки що є обмеженою, вона додається до переліку ризиків для ринку, який торгується за історично високих оцінок. "Це дійсно середовище, в якому не варто повністю залежати від американських акцій або американських активів, особливо від долара", – пояснює Матьє Раштер, керівник відділу стратегії акцій Julius Baer & Co., що управляє активами на суму 520 млрд швейцарських франків (662 млрд доларів).

Існує прецедент продажу американських активів на знак протесту проти погроз Трампа. Минулого року канадці вимагали від своїх пенсійних фондів зменшити частку американських акцій після того, як президент США заявив, що застосує "економічну силу", щоб зробити цю країну 51-м штатом. У Давосі прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що країни, які раніше покладалися на фінансову інтеграцію з США, повинні переглянути свою позицію, оскільки Трамп перетворив цю взаємозалежність на зброю.

"Якщо запитати економіста, що пишуть підручники про наслідки введення мит, то він відповість, що це ускладнить ситуацію для країни-експортера, але те, що ми бачимо зараз, принаймні на фінансових ринках, є дещо протилежним", – зазначив головний інвестиційний директор компанії T. Rowe Price, яка управляє активами на суму майже 1,8 трлн доларів, Себастьян Пейдж. За його словами, це стимулює внутрішні інвестиції та диверсифікацію торговельних партнерів.

Наразі щоденні дані про потоки в ETF показують, що попит іноземних інвесторів на американські фонди акцій "майже не змінився", написали стратеги JPMorgan Chase & Co. на чолі з Ніколаосом Панігіртзоглу.

Втім, зауважує Bloomberg, це може змінитися в найближчі місяці.

"Не можна виключати, що в довгостроковій перспективі частка США буде переглянута", – заявив Бенджамін Мелман, головний інвестиційний директор Edmond de Rothschild Asset Management, яка управляє активами на суму 184 млрд швейцарських франків (234 млрд доларів).

"Проблема полягає в тому, що США, схоже, відмовляються від міжнародного порядку, заснованого на правилах, який вони раніше підтримували, а це означає, що інвестори не можуть довіряти долару США або інвестиціям у майбутньому", – пояснив генеральний директор і керівник аналітичного відділу фінансової консалтингової компанії Paice Ларс Крістенсен.

"Це не питання того, чи протистоїть Європа США, – написав він у дописі на X. – Це питання обережності в наших інвестиціях – питання зменшення ризиків".

