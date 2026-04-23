Уряд Фінляндії збільшує фінансування армії, скорочуючи інші видатки

Через постійну російську загрозу країні необхідно зміцнювати оборону.

Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3,2% ВВП до 2030 року. Про це заявив уряд країни, формуючи бюджет на наступні чотири роки.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо 22 квітня уточнив, що додаткові кошти спрямують насамперед на військовий рекрутинг, курси підвищення кваліфікації для резервістів, розвиток захисту від дронів і виробництво вибухових речовин.

Водночас правоцентристська коаліція оголосила про подальше скорочення видатків на охорону здоров'я та соціальні послуги. Попередні заходи жорсткої економії поки що не змогли стримати зростання державного боргу, який, за прогнозами, перевищить 90% ВВП у 2026 році.

Економіка Фінляндії зазнала труднощів після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Це змусило Гельсінкі у 2023 році вступити до НАТО та суттєво наростити оборонні витрати. У 2025 році вони становили 2,5% ВВП.