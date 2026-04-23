Франція та Польща оголосили про ядерні навчання над Балтійським морем

23 квітня 2026, 16:09
Фото: з вільного доступу
Військові відпрацюють сценарії ядерних ударів по рф і білорусі.

Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі. У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння.

Про це повідомляє польський мовник Rzeczpospolita.

Польські пілоти, зі свого боку, виконуватимуть завдання далекої розвідки, виявлення цілей і нанесення ударів звичайним озброєнням. Зокрема, передбачено використання крилатих ракет JASSM-ER, які можуть нести винищувачі F-16.
 
"Польща веде переговори з Францією і групою найближчих європейських союзників щодо просуненої програми ядерного стримування. Озброюємося разом із друзями, щоб вороги не наважилися нас атакувати", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
 
За даними джерел видання, французькі ядерні боєголовки не зберігатимуться постійно на території Польщі, однак можуть періодично з’являтися в межах навчальних місій, розміщені на літаках Rafale. Окремо наголошується, що під час маневрів французька сторона імітуватиме ядерні удари, тоді як польська – забезпечуватиме розвідку і підтримку конвенційними засобами. За одним із сценаріїв, літаки Rafale здатні здійснювати польоти з Франції до лінії Будапешт-Калінінград і відпрацьовувати умовні атаки на цілі в росії та білорусі. Неназваний співрозмовник видання зазначив, що майбутня співпраця має відбуватися "поза бюрократією НАТО", що дозволить швидше ухвалювати рішення у випадку загрози.
 
Ініціатива є частиною розширення французької "ядерної парасольки" для європейських союзників. Вона також пов’язана зі зміною стратегічної доктрини Франції, яку президент Еммануель Макрон оголосив 2 березня в Бресті.
