Словаччина більше не перешкоджатиме ухваленню санкцій проти рф

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив, що до його країни почалось постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Він наголосив, що Братислава тепер не блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти росії.

"Я доручив нашому Постійному представнику Словацької Республіки при Європейському Союзі в Брюсселі не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакету санкцій на рівні ЄС, доки нафта продовжуватиме надходити безперебійно та в узгодженому обсязі", – заявив Бланар.

За його словами, відновлення роботи "Дружби" є "результатом зосередженого тиску" на українську сторону з боку словацької дипломатії, Міністерства економіки та Європейської Комісії. Він подякував "усім, хто зробив свій внесок у це".

Вночі 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба".