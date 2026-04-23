Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина більше не перешкоджатиме ухваленню санкцій проти рф

23 квітня 2026, 14:51
Словаччина більше не перешкоджатиме ухваленню санкцій проти рф
Фото: dt.ua
До країни почалось постачання нафти через "Дружбу".

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив, що до його країни почалось постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Він наголосив, що Братислава тепер не блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти росії.

"Я доручив нашому Постійному представнику Словацької Республіки при Європейському Союзі в Брюсселі не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакету санкцій на рівні ЄС, доки нафта продовжуватиме надходити безперебійно та в узгодженому обсязі", – заявив Бланар.

За його словами, відновлення роботи "Дружби" є "результатом зосередженого тиску" на українську сторону з боку словацької дипломатії, Міністерства економіки та Європейської Комісії. Він подякував "усім, хто зробив свій внесок у це".

Вночі 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба".

Словаччинасанкціі проти росії"Дружба"

Останні матеріали

Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється