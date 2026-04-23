Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба"
Постачання російської нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено. Про це вранці 23 квітня повідомила словацька міністерка економіки Деніса Сакова.
За її словами, нафта почала надходити о 2:00 ночі в четвер – після майже трьох місяців простою.
"Наразі надходження нафти відбувається відповідно до узгодженого плану", –зазначила вона.
З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через "Дружбу" після російських атак на трубопровід. Угорщина та Словаччина, які отримували через нього переважну більшість нафти, звинуватили Київ у блокуванні постачань "з політичних міркувань".
У відповідь Угорщина заблокувала кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро, пов'язавши його відновлення з відкриттям "Дружби". 26 лютого Віктор Орбан написав відкритого листа до Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відновити транзит.
Зеленський відреагував жорстко, заявивши, що не поспішав би відновлювати пошкоджений росією трубопровід, адже йдеться про російську нафту.
У березні Україна погодилась прийняти допомогу ЄС для ремонту трубопроводу. 21 квітня Зеленський повідомив про завершення робіт, а вранці 22 квітня на українській ділянці "Дружби" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою.
Паралельно посли ЄС, які зустрілись на Кіпрі, запустили процедуру схвалення кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро та 20-го пакету санкцій проти росії.