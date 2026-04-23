Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба"

23 квітня 2026, 10:49
Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом
Фото: з вільного доступу
У Братиславі кажуть, що все працює згідно з планом.

Постачання російської нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" відновлено. Про це вранці 23 квітня повідомила словацька міністерка економіки Деніса Сакова.

Про це пише DennikN.

За її словами, нафта почала надходити о 2:00 ночі в четвер – після майже трьох місяців простою.

"Наразі надходження нафти відбувається відповідно до узгодженого плану", –зазначила вона.

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через "Дружбу" після російських атак на трубопровід. Угорщина та Словаччина, які отримували через нього переважну більшість нафти, звинуватили Київ у блокуванні постачань "з політичних міркувань".

У відповідь Угорщина заблокувала кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро, пов'язавши його відновлення з відкриттям "Дружби". 26 лютого Віктор Орбан написав відкритого листа до Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відновити транзит.

Зеленський відреагував жорстко, заявивши, що не поспішав би відновлювати пошкоджений росією трубопровід, адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась прийняти допомогу ЄС для ремонту трубопроводу. 21 квітня Зеленський повідомив про завершення робіт, а вранці 22 квітня на українській ділянці "Дружби" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою.

Паралельно посли ЄС, які зустрілись на Кіпрі, запустили процедуру схвалення кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро та 20-го пакету санкцій проти росії.

нафтаСловаччина"Дружба"

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється