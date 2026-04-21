Зеленський заявив, що Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід може відновити роботу, однак Зеленський одразу застеріг, що ніхто не може гарантувати захист від нових російських ударів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відремонтувала ділянку нафтопроводу "Дружба", пошкоджену внаслідок російського удару в січні.

Про це він написав у соцмережах після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, міністром енергетики Денисом Шмигалем і головою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким.

Нафтопровід може відновити роботу, однак Зеленський одразу застеріг, що ніхто не може гарантувати захист від нових російських ударів.

Київ пов'язує відновлення "Дружби" з розблокуванням європейського кредиту у €90 мільярдів, а також з іншими кроками з боку ЄС, зокрема щодо переговорних євроінтеграційних кластерів і нових санкцій проти росії.

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через пошкодження трубопроводу російськими ударами. Угорщина та Словаччина, які отримували через "Дружбу" переважну більшість нафти, звинуватили Київ у політичній блокаді. У відповідь Угорщина заблокувала кредит ЄС для України.

Після поразки на виборах партії Віктора Орбана майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не блокуватиме кредит, однак наголосив на необхідності відновлення транзиту. За його словами, нафта може знову потекти "Дружбою" вже наступного тижня. Керівник угорської нафтової компанії MOL цього тижня планує поїздку до росії для переговорів про поставки.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, своєю чергою, заявив, що не заперечує проти кредиту Україні, але блокуватиме 20-й пакет санкцій проти росії, доки не отримає гарантій повторного відкриття "Дружби".