Мадяр зробив перші заяви після виборів: про зустріч з Зеленським та відносини з росією

Майбутній прем’єр Угорщини окреслив свої позиції щодо України і росії.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що має намір зустрітися з президентом України Володимир Зеленський та виступає за підтримку добросусідських відносин із Україною.

За його словами, попередня влада партії "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном використовувала суперечності з Україною у внутрішньополітичних цілях.

Мадяр наголосив, що його зустріч із Зеленським є безсумнівною і може відбутися, зокрема, в межах засідань Ради ЄС.

Водночас він підкреслив, що одним із ключових питань у двосторонніх відносинах залишається врегулювання прав угорської меншини в Україні.

Серед інших заяв Мадяр зазначив, що ніхто не має права визначати Україні умови завершення війни, а також підкреслив необхідність добрих відносин із усіма сусідніми державами.

Окремо він заявив, що у разі контакту з президентом рф Владіміром путіним готовий вислухати його, однак ініціювати розмову не планує. За його словами, у разі переговорів він закликатиме до негайного припинення бойових дій.

Він також заявив, що росія становить загрозу безпеці, і це всім відомо.

Мадяр наголосив, що говорить не про російський народ, а про російську державу, і закликав Європу готуватися та посилювати власну оборону.

Сьогодні також у кремлі заявили про прагматичні відносини з Угорщиною без привітань Мадяра.