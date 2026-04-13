У кремлі заявили про прагматичні відносини з Угорщиною без привітань Мадяра
У кремлі заявили, що поважають результати парламентських виборів в Угорщині та сподіваються на збереження прагматичних відносин із новою владою.
Про це на брифінгу заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.
"Угорщина зробила свій вибір, ми з повагою до нього ставимося і розраховуємо на продовження прагматичних контактів із новим керівництвом", - сказав він.
За словами Пєскова, у москві очікують на подальші кроки нової угорської влади та заявляють про готовність до діалогу, попри відсутність взаємності з боку європейських країн.
Також він прокоментував перспективи відновлення роботи нафтопроводу Дружба, зазначивши, що це питання слід адресувати європейським країнам.
Водночас у кремлі вкотре наголосили, що росія нібито залишається «надійним постачальником енергоресурсів».
Окремо Пєсков відреагував на можливе розблокування фінансової допомоги Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, підкресливши, що це рішення ухвалюється у Брюсселі. Водночас він повторив позицію москви, звинувативши Європу у сприянні продовженню війни.
Також у відомтсів додади, що не будуть вітати з перемогою Петера Мадяра, адже Угорщина є "недружньою країною".
У відповідь майбутній прем’єр-міністр Угорщини заявив про готовність до прагматичної співпраці з рф.
"москва і Пекін з повагою прийняли рішення угорського народу… Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія. Сподіваюся, що Угорщина та росія рухатимуться у правильному напрямку найближчим часом", - заявив Мадяр.
Станом на 7:00 Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Так, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобуває 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133), а "Фідес" на чолі з Орбаном - 55 мандатів.