У кремлі заявили про прагматичні відносини з Угорщиною без привітань Мадяра

13 квітня 2026, 16:08
У кремлі заявили про прагматичні відносини з Угорщиною без привітань Мадяра
Фото: Reuters
Пєсков заявив про готовність до діалогу з новим урядом.

У кремлі заявили, що поважають результати парламентських виборів в Угорщині та сподіваються на збереження прагматичних відносин із новою владою.

Про це на брифінгу заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.

"Угорщина зробила свій вибір, ми з повагою до нього ставимося і розраховуємо на продовження прагматичних контактів із новим керівництвом", - сказав він.

За словами Пєскова, у москві очікують на подальші кроки нової угорської влади та заявляють про готовність до діалогу, попри відсутність взаємності з боку європейських країн.

Також він прокоментував перспективи відновлення роботи нафтопроводу Дружба, зазначивши, що це питання слід адресувати європейським країнам. 

Водночас у кремлі вкотре наголосили, що росія нібито залишається «надійним постачальником енергоресурсів».

Окремо Пєсков відреагував на можливе розблокування фінансової допомоги Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, підкресливши, що це рішення ухвалюється у Брюсселі. Водночас він повторив позицію москви, звинувативши Європу у сприянні продовженню війни. 

Також у відомтсів додади, що не будуть вітати з перемогою Петера Мадяра, адже Угорщина є "недружньою країною".

У відповідь майбутній прем’єр-міністр Угорщини заявив про готовність до прагматичної співпраці з рф.

"москва і Пекін з повагою прийняли рішення угорського народу… Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія. Сподіваюся, що Угорщина та росія рухатимуться у правильному напрямку найближчим часом", - заявив Мадяр.

Станом на 7:00 Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Так, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобуває 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133), а "Фідес" на чолі з Орбаном - 55 мандатів.

 
