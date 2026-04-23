ЗСУ вдарили по підрозділу ФСБ у Донецьку: є десятки втрат

23 квітня 2026, 14:00
Фото: з вільного доступу
Окупанти понесли втрати.

Сили безпілотних систем вдарили по командному пункту та пункту постійної дислокації Управління мобільних дій ФСБ рф в окупованому Донецьку. Внаслідок спецоперації майже три десятки російських військових загинули або були поранені.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Атака відбулась вранці у середу, 22 квітня. Близько 8:00 ранку російські пабліки повідомляли про вибухи в місті.

"Мадяр" зазначив, що під час успішної операції військові Першого окремого центру безпілотних систем, Центру глибинного ураження СБС спільно з спеціалістами 1 корпусу НГУ "Азов" завдали вісім високоточних ударів засобами FP-2 (бч 60-100кг)  по місцю дислокації ворога.

"За оперативними даними розвідки, внаслідок удару втрати противника склали 27 одиниць особового складу спецпризначенців: 12 офіцерів безповоротні (200), 15 - санітарні (300)", - написав він.

УМД ФСБ рф – це оперативний спецпідрозділ ФСБ зі складу Служби контррозвідки. Він працює як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання "брудної" війни як на окупованій території України, так і на решті її частин.

УМД виконує контррозвідувальні задачі, готує проведення диверсій, військові спецоперації, координує створення агентурних мереж, пошук та затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів та координацію проросійських бойовиків. На території України підрозділ проводить вербування агентів для виконання терактів, диверсій, підпалів, тощо.

