Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Зокрема, у Зеленського заплановані переговори із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, із в. о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, глава держави візьме участь у засіданні та виступить із промовою. На полях заходу також можливі додаткові короткі зустрічі у форматі pull-aside ("на ногах").

Нагадаємо, зустріч лідерів 27 країн-членів Євросоюзу відбувається у містах Нікосія та Айя-Напа в межах головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

Основні теми обговорення:

Війна в Україні: виступ Зеленського запланований на вечір 23 квітня перед робочою вечерею. Очікується обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої військової підтримки.

Геополітичні виклики: реакція Європи на загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт в Ірані.

Фінансове майбутнє: підготовка Багаторічних фінансових рамок (бюджету ЄС) на 2028-2034 роки.