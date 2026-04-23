Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС

23 квітня 2026, 15:33
Зеленський прибув на Кіпр для участі у спецзасіданні лідерів держав ЄС
Запланована також тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Зокрема, у Зеленського заплановані переговори із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, із в. о. премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
 
Крім того, глава держави візьме участь у засіданні та виступить із промовою. На полях заходу також можливі додаткові короткі зустрічі у форматі pull-aside ("на ногах").
 
Нагадаємо, зустріч лідерів 27 країн-членів Євросоюзу відбувається у містах Нікосія та Айя-Напа в межах головування Кіпру в Раді Євросоюзу.
 
Основні теми обговорення: 
 
  • Війна в Україні: виступ Зеленського запланований на вечір 23 квітня перед робочою вечерею. Очікується обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої військової підтримки.
  • Геополітичні виклики: реакція Європи на загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт в Ірані.

Фінансове майбутнє: підготовка Багаторічних фінансових рамок (бюджету ЄС) на 2028-2034 роки.

