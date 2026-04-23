росія втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
23 квітня 2026, 16:35
Голова ЦПД заявив, що кремль не має ресурсів для повномасштабних бойових дій і веде інформаційну кампанію залякування Європи.
Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.
Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко .
За його словами, гібридні провокації росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.
Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків. Водночас, за оцінкою ЦПД, росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.
"До 2028 року у рф не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії", – зазначив він.
Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.
Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.