23 квітня 2026, 16:35
росія втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
Голова ЦПД заявив, що кремль не має ресурсів для повномасштабних бойових дій і веде інформаційну кампанію залякування Європи.
Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.
 
Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко .
 
За його словами, гібридні провокації росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.
 
Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків. Водночас, за оцінкою ЦПД, росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.
 
"До 2028 року у рф не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії", – зазначив він.
 
Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.
 
Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.

 

Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 22:54
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
