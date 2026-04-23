росія втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року

Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.

За його словами, гібридні провокації росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.

Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків. Водночас, за оцінкою ЦПД, росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.