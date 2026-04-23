Україна не повертатиме €90 млрд кредиту ЄС – заява Євроради

23 квітня 2026, 16:53
Його погашення відбуватиметься за рахунок репарацій від рф.
Європейська Рада погодила надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд. Його погашення відбуватиметься за рахунок репарацій від рф.
 
Про це йдеться у заяві пресслужби Євроради.
 
Згідно з ухваленими сьогодні поправками до регламенту ЄС, кредит Україні фінансуватиметься за рахунок запозичень на ринках капіталу та буде забезпечений резервами європейського бюджету. При цьому наголошується, що погашення кредиту відбуватиметься за рахунок репарацій, які росія має виплатити Україні.
 
"Виплата коштів розпочнеться якомога швидше, що забезпечить життєво важливу підтримку найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", – заявив Макіс Керавнос, міністр фінансів Кіпру.
 
Нагадаємо, що сьогодні, 23 квітня, президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на €90 мільярдів. Гроші спрямують на:
  • виробництво зброї всередині країни;
  • закупівлю зброї у партнерів - тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;
  • підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;
  • виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.
 
Кошта додав, що, окрім кредиту для України, ЄС також ухвалив 20-й пакет санкцій проти росії, щоб зменшити її можливості вести війну. Зазначимо, вчора посли країн ЄС попередньо погодили кредит на 90 мільярдів євро та 20-й санкційний пакет проти рф. Виділення коштів блокувала Угорщина через зупинку нафтопостачання трубопроводом "Дружба" і зняла вето лише після відновлення транзиту.

 

