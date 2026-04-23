Вашингтон звинувачує Пекін у спробах зірвати африканський візит президента Тайваню

23 квітня 2026, 15:07
Фото: з вільного доступу
Сейшельські острови, Маврикій та Мадагаскар несподівано та без попереднього повідомлення скасували дозволи на проліт чартеру.
Сполучені Штати розкритикували “кампанію залякування” Китаєм Тайваню.
 
Про це пише France 24.
 
Раніше Пекін натиснув на кілька африканських країн, щоб зірвати офіційний візит президента острова Лай Цінде, скасувавши дозволи на проліт через їхню територію. Тайвань у вівторок оголосив, що Лай відкладав свою поїздку до Есватіні – єдиного дипломатичного союзника острова в Африці. Сейшельські острови, Маврикій та Мадагаскар несподівано та без попереднього повідомлення скасували дозволи на проліт чартеру.
 
Китай стверджує, що Тайвань є частиною його території, і виступає проти участі самокерованого острова в міжнародних організаціях та обмінах з іншими країнами. У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон стурбований такими подіями.
 
Ці країни діють за наказом Китаю, втручаючись у безпеку та гідність планових поїздок посадовців Тайваню”, – додав речник Держдепу, не вказуючи конкретні країни.
 
Генеральний секретар Лая Пань Меньань раніше заявив, що “справжньою причиною є інтенсивний тиск китайської влади, включно з економічним примусом”. МЗС Китаю заявило в четвер, що висловлювання Вашингтона є "безпідставними обвинуваченнями”.

 

КитайТайваньвійна в Україніросія окупанти

