"Тіньовий флот" москви атакує критичну інфраструктуру ЄС – Каллас

Пошкодження критичних кабелів у Балтійському морі змушує Європу посилити захист інфраструктури. В ЄС подякували Фінляндії за "швидкі та рішучі дії" щодо затримання підозрюваних.

Про це написала в соцмережі X верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"З початку війни з росією у Балтійському морі спостерігається чітка тенденція до порушення роботи критичної інфраструктури Європи", - заявила Кая Каллас.

Вона висловила вдячність Фінляндії за оперативні дії.