"Тіньовий флот" москви атакує критичну інфраструктуру ЄС – Каллас

01 січня 2026, 19:19
Каллас Естонія
В ЄС подякували Фінляндії за "швидкі та рішучі дії" щодо затримання підозрюваних.
Пошкодження критичних кабелів у Балтійському морі змушує Європу посилити захист інфраструктури. В ЄС подякували Фінляндії за "швидкі та рішучі дії" щодо затримання підозрюваних.
 
Про це написала в соцмережі X верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
 
"З початку війни з росією у Балтійському морі спостерігається чітка тенденція до порушення роботи критичної інфраструктури Європи", - заявила Кая Каллас.
 
Вона висловила вдячність Фінляндії за оперативні дії.
 
"Дякую Фінляндії за швидкі та рішучі дії щодо захоплення судна та екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів учора", - додала вона.
 
Каллас підкреслила важливість пильності Європи.
 
"ЄС продовжуватиме зміцнювати свою критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом інвестування в нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення більших ремонтних потужностей та дій проти "тіньового флоту" москви, який також виступає плацдармом для гібридних атак", - додала Кая Каллас.

 

війна в Українікалласросія окупанти

