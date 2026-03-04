Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Словаччини підтримав скасування аварійного постачання електроенергії Україні

04 березня 2026, 15:07
Уряд Словаччини підтримав скасування аварійного постачання електроенергії Україні
Директор SEPS Мартін Магат заявив, що Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.
Державна компанія Словаччини SEPS повідомила про намір розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як відповідне рішення підтримав уряд.
 
Про це повідомляє Dennik N.
 
Своїм рішенням уряд доручив міністру фінансів Словаччини Ладіславу Каменіцькому розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне електропостачання, оскільки саме міністерство є єдиним акціонером державної компанії SEPS, яка має угоду з "Укренерго". Тепер міністр фінансів має час до четверга, 5 березня, щоб виконати це завдання.
 
Директор SEPS Мартін Магат заявив, що Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні. Він каже, що Київ нібито запитував екстрені постачання електроенергії після того, як Словаччина їх заборонила, але не отримав їх. 
 
Однак, за даними Dennik N, на практиці поки що нічого не змінилося.
війна в Україніросія окупантиенергетика

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється