Уряд Словаччини підтримав скасування аварійного постачання електроенергії Україні

Державна компанія Словаччини SEPS повідомила про намір розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як відповідне рішення підтримав уряд.

Про це повідомляє Dennik N.

Своїм рішенням уряд доручив міністру фінансів Словаччини Ладіславу Каменіцькому розірвати контракт з "Укренерго" на аварійне електропостачання, оскільки саме міністерство є єдиним акціонером державної компанії SEPS, яка має угоду з "Укренерго". Тепер міністр фінансів має час до четверга, 5 березня, щоб виконати це завдання.

Директор SEPS Мартін Магат заявив, що Україна востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні. Він каже, що Київ нібито запитував екстрені постачання електроенергії після того, як Словаччина їх заборонила, але не отримав їх.

Однак, за даними Dennik N, на практиці поки що нічого не змінилося.