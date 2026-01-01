Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
білорусь протягом місяців відправляла росії ешелони військової техніки

01 січня 2026, 17:09
білорусь протягом місяців відправляла росії ешелони військової техніки
Фото: УНІАН
Її переправляли до центральної бази резерву танків збройних сил рф.

білорусь передала росії кілька ешелонів з військовою технікою.

Про це свідчить аналітика матеріалів спільноти залізничників білорусі за II–III квартали 2025 року.

Відомо, що білорусь переправляла до росії техніку протягом кількох місяців у 2025 році. Йдеться про період з 1 квітня по 30 вересня 2025 року. Техніку відправляли зі складів зберігання, а також на ремонт у росію.
 
"Ці перевезення включають експорт важкої техніки, постачання залізобетонних конструкцій, експорт-імпорт боєприпасів, ротацію і повернення військових контингентів, а також обслуговування та ремонт озброєння", – йдеться у матеріалі.
 
Однією із головних відправок згадують ешелон, що вирушив зі станції Борисов Білоруської залізниці. За це відповідальним зазначений 814-й центр технічного забезпечення Міністерства оборони білорусі. Цей потяг віз 32 вагони, де 31 з них був наповнений військової техніки. Зазначається, що потяг прибув до 1311 центральної бази резерву танків збройних сил росії.
 
Ще одне масштабне перевезення минулого року було здійснено зі станції Полоцьк до станції Онохой Східно-Сибірської залізниці в росії. білорусь відправила рф ешелон від 377-го зенітного ракетного полку ПС і ППО РБ. Йдеться про 31 платформу з військовою технікою та один вагон із комплектуючим. У меті відправлення, яка зазначена в аналітиці, йдеться про капітальний ремонт і технічне обслуговування на російських ремонтних підприємствах. Щодо попереднього відправлення, то воно здійснювалося в інтересах росії.
Білорусьвійна в Україніросія окупанти

