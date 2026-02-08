Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен, аналізуючи події навколо російсько-української війни, знову наполягає, що Трамп допомагає путіну з усіх сил. За таких умов та огляду на інформацію про домовленість між рф і США щодо угоди на 12 трлн доларів Європа повинна долучитися до переговорів стосовно України. Він не вірить жодним заявам Трампа про те, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти.

Минулий тиждень був водночас і шокуючим, і очікуваним. Очікуваним, бо Трамп знову зіграв на руку росії, повторивши їхню брехню, покликану ввести в оману Україну та її союзників. А шокуючим – через те, що росія провела найбільш організовану серію атак і воєнних злочинів за весь час війни. росіяни скористалися паузою, яку Трамп подавав як "гуманітарний жест", щоб насправді перегрупуватися, підготуватися, а потім швидко вдарили по двох цивільних об'єктах в Україні. Судячи з повідомлень, завдали серйозних руйнувань.

Замерзлі сходи всередині будинку в Україні; реалізовано за допомогою Дональда Трампа

Було ще дві історії, які заслуговують на увагу. Йшлося про нарис американсько-російського економічного плану (по суті хабаря), який може набути чинності незалежно від того, що станеться. Ця домовленість підкреслює необхідність не дозволити США бути єдиним посередником між Україною та росією. Європейці повинні вимагати участі в цих переговорах, і українці дуже цього хочуть. Нарешті, Трамп бреше про те, що Індія більше не купуватиме російську нафту, а преса дратує всіх, подаючи це як можливу правду.

Перш ніж перейти до суті тижневого огляду, я хотів би ще раз подякувати читачам, які підтримують фонд "Повернись живим". Дивно, але після того, як я вдруге опублікував посилання на підтримку проєкту "Дронопад" у публікації минулого тижня, зібрані кошти збільшилися більш ніж удвічі. Це означає, що ви надали кошти на придбання понад 20 протидронових систем, які зараз так необхідні Україні. Тож, поки Трамп допомагає путіну вбивати і заморожувати українців, ви допомагаєте їм жити.

Тиждень, коли Трамп допоміг путіну скоїти два воєнні злочини

Минулого тижня росіяни змінили тактику. Протягом попередніх місяців вони готувалися до регулярних масштабних ракетно-дронових атак кожні 10 днів, чергуючи їх із рейдами, в яких переважно застосовувалися БПЛА. Така тактика значною мірою стала можливою через повільне постачання США засобів протиповітряної оборони для України і допомогла росії завдати значної шкоди енергетичній та опалювальній інфраструктурі.

Але ці російські атаки не змогли змусити Україну припинити війну. Насправді, в найближчі тижні час працюватиме проти цієї кампанії. Хоча в Україні це, ймовірно, не відчувається, зима закінчиться, і температура підніметься. Усвідомлюючи наближення весни, росіяни явно вирішили змінити тактику, щоб спробувати зруйнувати життя українських цивільних. Замість того щоб готуватися до однієї великої атаки кожні кілька днів, вони вирішили витратити трохи більше часу і накопичити значний запас засобів, необхідних для проведення двох великих ударів за короткий проміжок часу, які ми бачили минулого тижня.

Це мало стати ударом, покликаним змусити українців підкоритися.

Протягом останніх кількох днів росіяни за короткий час здійснили масові удари по низці об'єктів опалення та енергетики по всій Україні. Це були дуже потужні атаки, під час яких також широко застосовувалися балістичні ракети, що стало новим викликом для української ППО.

Першою була атака ввечері 2-3 лютого, яка стала найбільшим російським обстрілом цієї зими. росіяни запустили 450 безпілотників (переважно Герань/Шахед) і 71 ракету різних типів. Було збито 38 ракет і 412 дронів, але це означає, що щонайменше 27 ракет і 31 дрон долетіли до цілі. Ось карта атаки.

Потім росіяни повторили атаку через кілька днів. Ось карта атаки ввечері 6-7 лютого, яка була майже такою ж масштабною, як і попередня. За даними України, було запущено 408 дронів і 39 ракет, з яких 382 дрони і 24 ракети було збито.

Отже, минулого тижня у двох цих атаках для обстрілу України було використано майже 1000 БПЛА та 110 ракет різних типів, багато з яких були балістичними. На жаль, українські сили оборони були перевантажені, і 42 ракети та майже 60 БПЛА досягли своїх цілей. Наслідки цих атак були значними. Після першої атаки Київ був обмежений лише 4-6 годинами електропостачання на день.

До речі, якби будь-яке велике місто Європи чи США було атаковане 42 ракетами і 60 безпілотниками, його інфраструктура, ймовірно, не змогла б із цим упоратися. Це лише попередження.

Київ вночі під час першого атаки минулого тижня

Ці комбіновані російські атаки є, безперечно, найбільш руйнівними для повсякденного життя українського цивільного населення за весь час війни. Якщо подивитися на обидві карти, можна побачити, як вони були сплановані. Перша атака була зосереджена на сході, зокрема на Києві та містах поблизу фронту. За кілька днів, розширивши географію ударів та виснаживши українську ППО, російські війська змістилися на захід.

Це був добре продуманий воєнний злочин. У більшій частині України постачання електроенергії залишається відсутнім або суворо обмеженим, а країна продовжує перебувати в лещатах лютої холоднечі. Наприклад, у Києві сьогодні температура опуститься до мінус 21 градуса за Цельсієм, і до четверга вона не підніметься вище нуля.

Це й пояснює, що саме відбувалося, коли Трамп говорив про те, що путін обіцяє не атакувати українські теплоелектростанції. путін просто накопичував зброю для найбільшого подвійного удару війни, а Трамп подавав це як певний гуманітарний жест.

І Трамп безсоромно збрехав. Він повторив цю брехню у понеділок минулого тижня (за кілька годин до першої атаки) і створив враження, ніби гуманітарна пауза путіна все ще діє. Ось що він сказав у Білому домі:

"Я дійсно дзвонив президенту путіну", – сказав він, зазначивши, що в росії така сама "холодна хвиля", як і в США останнім часом, але підкреслив, що в Україні "набагато холодніше, ніж у нас". "У них страшенна холодна хвиля", – сказав він, додавши, що попросив путіна "не стріляти протягом тижня, не запускати ракети по Києву чи будь-якому іншому місту, і він погодився це зробити". "Це вже щось", – додав він.

Лише після того, як ракети впали, Трамп відступив і сказав, що насправді обіцянка втратила чинність тієї ж ночі.

Так чи інакше, це все було частиною брехні, оскільки росіяни весь час здійснювали менш масштабні удари по українській енергосистемі. Отже, президент США був спільником і пропагандистом російського диктатора, коли путін нарощував сили, необхідні для початку того, що можна назвати найбільшим російським воєнним злочином на сьогодні. Два масові удари, що відбулися з інтервалом у кілька днів, завдали надзвичайно великої шкоди цивільному населенню України, частково завдяки президенту США.

Європа повинна долучитися до переговорів щодо України

Протягом останнього року президент України Володимир Зеленський був надзвичайно обережним, щоб не образити адміністрацію США. Українці розуміють, що під час цих "переговорів" з американцями та росіянами вони принаймні частково беруть участь у пантомімі. Вони розуміють, що адміністрація США не є їхнім прихильником чи навіть нейтральним арбітром, а навпаки намагається укласти угоду, яка відповідає інтересам росії. Але навіть знаючи це, українці змушені стримуватися і часто хвалити Трампа за його зусилля з досягнення "миру".

Саме тому те, що Зеленський зробив у п'ятницю ввечері, було таким показовим. Він оприлюднив інформацію, зібрану українськими спецслужбами, про те, що США і росія розробляють двосторонню "угоду Дмитрієва" для відновлення співпраці між двома країнами. Ось його точні слова:

"Наприклад, розвідка показала мені так званий "пакет Дмитрієва", який він показав у США – його обсяг становить близько 12 трильйонів доларів. Це нібито пакет економічної співпраці між Америкою і росією. Тобто ми чуємо про ймовірність укладення таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і росією".

Звісно, багато з цього є типовою риторикою Трампа і путіна. Ніколи не буде 12 трильйонів доларів у торгівлі між двома країнами, тому що росія занадто бідна. Це мрія. Проте майже напевно буде історичний рівень корупції, оскільки росіяни спрямовують величезні суми адміністрації США як оплату за всі їхні виняткові послуги протягом останнього року.

Втім мабуть найтривожнішим є те, що Зеленський також визнав: США і росія під час переговорів домовлялися про майбутнє України, не обговорюючи це з українцями. Ось його цитата з цього приводу: "Ми чітко показуємо, що Україна не підтримає навіть можливі домовленості між сторонами про нас без нас".

Той факт, що українці публічно визнають, що Трамп і путін ось-ось укладуть угоду щодо України без участі України, свідчить про те, наскільки сильно вони занепокоєні. Вони відмовляються від удаваної довіри до США і шукають підтримки в майбутніх переговорах. І підтримка, якої вони прагнуть, – від Європи. Зеленський у своєму вечірньому зверненні чітко дав зрозуміти, що українці хочуть, аби європейці відігравали важливу роль у майбутніх переговорах. Ось як він завершив своє звернення.

Україна зацікавлена в тому, щоб Європа брала участь у цих процесах, і те, чого ми досягли в залученні Європи та врахуванні її інтересів, вже є досить серйозним.

Чи відреагують європейці й звернуть на це увагу, ще невідомо. Але те, що Зеленський виклав за останні кілька днів, є серйозним викликом, який європейські лідери повинні бути готові прийняти. США і росія вирішують важливі питання щодо майбутнього Європи, а європейці не сидять за столом переговорів. Якщо це не закінчиться найближчим часом, Європа опиниться в ролі спостерігача у формуванні свого власного майбутнього.

Знову санкції США, серйозно?

Трамп постійно бреше. Він вихваляється, плутає, створює димову завісу. Минулого тижня ми побачили чудовий приклад цього. Він без докорів сумління збрехав, що путін не збирається нападати на Україну, бо дуже переймається тим, як українські цивільні громадяни переживуть холоди. І, як завжди, преса подала ці брехні так, ніби вони можуть бути правдою.

Минулого тижня була ще одна величезна брехня щодо купівлі Індією російської нафти. США та Індія розробляють нову торговельну угоду, і умови вже узгоджуються. Коли Трамп оголосив, що обидві сторони близькі до угоди, він додав, що в рамках цієї угоди індійці пообіцяли припинити купувати російську нафту. Трамп сказав, що індійці "запевнили мене сьогодні, що вони (Індія) не будуть купувати нафту в росії". Потім, щоб підкреслити свою думку, Трамп назвав (неіснуючу) обіцянку Індії "великим кроком". Щоб остаточно продемонструвати свою велич, Трамп заявив, що індійці не лише припинять купувати російську нафту, а й замінять її нафтою з США.

Преса одразу почала подавати цю заяву як факт.

Єдиним джерелом для цього заголовка було твердження Трампа про те, що Індія погодилася на це.

Це була брехня. Через два дні індійці опублікували повний текст угод, досягнутих на той момент між США та Індією. Ви можете ознайомитися з ним тут. У ньому немає жодного слова про те, що Індія припинить купувати російську нафту, замінить такі закупівлі на американську нафту тощо. Насправді навіть обговорення питання про закупівлю Індією нафти (та інших продуктів) у США є дуже розмитим. Немає жодних зобов'язань щодо цього, лише заява про наміри. Ось ключовий текст.

"Індія має намір придбати енергопродуктів, літаків та авіаційних запчастин, дорогоцінних металів, технологічної продукції та коксівного вугілля з США на суму 500 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років".

Тож насправді Індія зовсім не зобов'язана купувати більше американської нафти. Натомість за це зобов'язання індійці, здається, отримують доступ до передових американських процесорів. Що ж.

Я можу запевнити вас, що Індія не припинить купувати російську нафту, а преса вчинила вкрай безвідповідально, заявивши про це. Ми чули те саме в жовтні, коли адміністрація Трампа вперше оголосила про "санкції" щодо продажу російської нафти. Насправді на той момент і до кінця листопада індійські закупівлі зросли. З того часу індійські закупівлі дещо зменшилися (хоча й залишаються на високому рівні), але загалом росіяни змогли продати Китаю набагато більше, ніж втратили в продажах Індії.

Тепер очевидно, що Трамп захищає росію. Було б набагато краще, якби наступного разу про його безглузду брехню, а це саме брехня, повідомляли саме так – як про брехню.

Адже в майбутньому, без сумніву, буде ще більше обману.

