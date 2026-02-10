Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф може захопити Покровськ, Мирноград і Гуляйполе в найближчі тижні або місяці – NYT

10 лютого 2026, 20:53
Фото: з вільного доступу
Експерти впевнені, що росії навряд чи вдасться швидко перетворити ці завоювання на подальшу територіальну експансію.
Вже більше року росіяни ведуть виснажливі бої на сході та південному сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська та Мирнограда. На думку військових експертів та незалежних спостерігачів, вже найближчими тижнями або місяцями окупанти зможуть досягти своєї мети.
 
Про це пише The New York Times.
 
Відзначається, що захоплення Гуляйполя, Покровська і Мирнограда дасть росії опору для розміщення військ і організації логістики для майбутніх наступальних операцій. Також окупація цих міст може стати новими важелями впливу в мирних переговорах. Експерти заявили в розмові з журналістами, що росії навряд чи вдасться швидко перетворити ці завоювання на подальшу територіальну експансію. Вони нагадали, що протягом останнього року росіяни дуже повільно просувалися на фронті.
 
Проте, як зазначають експерти, захоплення Гуляйполя, Покровська і Мирнограда може посилити аргумент рф перед США про те, що її подальше просування нібито неминуче. Це може призвести до посилення тиску на Україну з боку США з метою укладення мирної угоди.
 
У виданні зазначили, що Гуляйполе в Запорізькій області протягом багатьох років було опорним пунктом на цій ділянці фронту. Згідно з картами бойових дій, а також словами капітана Дмитра Філатова, командира Першого окремого штурмового полку ЗСУ, місто вже майже повністю перебуває під контролем росії.
 
Філатов розповів журналістам, що Сили оборони України утримують кілька будівель у Гуляйполі. Проте, більша частина міста перебуває під контролем ворога. Експерти в розмові з журналістами висловили побоювання, що захоплення Гуляйполя може призвести до того, що росіяни посилять удари по Запоріжжю. За їхніми словами, обласний центр опиниться в зоні досяжності невеликих ударних дронів, що піддасть жителів цілодобовим повітряним ударам.
 
У виданні додали, що в Донецькій області Україна зосередилася на обороні Покровська і Мирнограда. Розміщення військ у цих районах у поєднанні з використанням сучасних дронів уповільнило наступ росіян. Журналісти нагадали, що в січневому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень йшлося про те, що за півтора року наступу на Покровськ і Мирноград окупанти просувалися вперед всього на 70 метрів на день. Також, згідно зі звітом, з 2024 року рф захопила менше 1,5% території України.
 
Крім того, в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень підрахували, що в 2025 році втрати росії склали близько 415 000 убитими, пораненими і зниклими безвісти. Вони з'ясували, що більшу частину втрат рф понесла в боях за Покровськ і Мирноград.

 

війна в Україніросія окупанти

