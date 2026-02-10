рф може захопити Покровськ, Мирноград і Гуляйполе в найближчі тижні або місяці – NYT

Експерти впевнені, що росії навряд чи вдасться швидко перетворити ці завоювання на подальшу територіальну експансію.

Вже більше року росіяни ведуть виснажливі бої на сході та південному сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська та Мирнограда. На думку військових експертів та незалежних спостерігачів, вже найближчими тижнями або місяцями окупанти зможуть досягти своєї мети.

Про це пише The New York Times.

Відзначається, що захоплення Гуляйполя, Покровська і Мирнограда дасть росії опору для розміщення військ і організації логістики для майбутніх наступальних операцій. Також окупація цих міст може стати новими важелями впливу в мирних переговорах. Експерти заявили в розмові з журналістами, що росії навряд чи вдасться швидко перетворити ці завоювання на подальшу територіальну експансію. Вони нагадали, що протягом останнього року росіяни дуже повільно просувалися на фронті.