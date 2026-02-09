Том Купер проаналізував нещодавні удари України по полігону Капустин яр і традиційно розкритикував ураження далекого аеродрому замість ударів по низці заводів з виробництва ракет і палива для них. Він також зауважив, що російське ВКС провело складну операцію для ураження тактичного аеродрому біля Кропивницького, де базуються українські винищувачі.

Генштаб ЗСУ мав честь офіційно повідомити світові про "застосування ракет FP-5 Flamingo для удару по полігону Капустин Яр". Це означає, що через рік після масштабної рекламної кампанії Zele & Co KG GesmbH AG, після того як цю зброю офіційно оголосили "цілком таємною", вона, можливо, вже перебуває на етапі, який можна назвати "чимось на кшталт серійного виробництва".

За умови, що задіяні заводи можуть бути забезпечені достатньою кількістю електроенергії.

Конкретніше: десь у січні ЗСУ розгорнули п'ять FP-5 для ураження "комплексу будівель ангарного типу" у Капустиному Яру, який, як підозрюється, використовували для підготовки атак на Україну.

Це означає, що Зєля і його друзі не використали свої кілька наявних "Фламінго", наприклад, для повторного удару по заводу "Скіф-М" у Бєлгороді (як це було 23 вересня 2025 року); для удару по будь-якому з заводів, що виробляють балістичні ракети "Іскандер" або паливо для них; або (наприклад) по стартовому майданчику "Герань" на авіабазі Шаталово, який нещодавно розширили...

...ні, насправді, нічого іншого, що спричиняє Україні такі величезні проблеми Україні в ці дні (як, наприклад, авіабаза "Енгельс-2", де, як відомо, кілька літаків Ту-95 готуються до наступного удару по Україні).

Ні. Натомість вони витратили їх на удар по величезному об'єкту, де могли, але навряд чи, влучити в щось, пов'язане з балістичною ракетою, яка виявилася такою ж неточною, як "Орєшнік", і відповідно, у щось, що зовсім не пов'язане з усіма збитками, завданими енергетичному сектору України за останні кілька місяців.

(Чому "Орєшнік" є такий неточний? Тому що його шість боєголовок індивідуального наведення мають дуже обмежену керованість і, як показала практика, є неточними за своєю суттю. Ба більше, кожна з цих боєголовок несе шість суббоєприпасів, які взагалі не керовані. Іншими словами: "Орєшнік" може виглядати "ефектним" і "телегенічним", але насправді це "імпровізована" балістична ракета типу "зроби сам", зібрана з невикористаних частин її прототипів. Яке ж диво, що її ефект можна порівняти з рушницею, яка розкидає 36 суббоєприпасів кінетичної дії на площі радіусом близько 1000 метрів).

Не дивно, що КіберБорошно (те саме, яке раніше підтвердило точність українського удару по заводу "Скіф-М" у Бєлгороді), придбавши супутникові знімки цього району, дійшло висновку, що на платформі № 105, яку зазвичай використовуют для підготовки запуску "Орєшників", немає видимих слідів будь-яких пошкоджень...

... але хтось у Києві та безліч прихильників Зєлі в соцмережах – здебільшого визнані експерти з онлайн-психології – дійшли висновку, що здобування лайків відповідними дописами в соціальних мережах допоможе Україні виграти і цю війну. Тому і через те, що ці п'ять FP-5 влучили... е-е-е... у щось там, у Капустиному Яру...

росія тепер переможена...

і будь-хто, хто робить інші висновки, є некомпетентним.

Звісно, Україна також націлилася на Бєлгород – залпом з шести ракет, випущених з HIMARS. Одну перехопили і збили (дивіться відеокадр нижче), але інші п'ять, здається, досягли своєї мети.

Що це було? Ні, це знову не був завод "Скіф-М" (наприклад, щоб збільшити збитки, завдані у вересні, або принаймні ускладнити ремонт) чи будь-які місцеві російські військові об'єкти. Натомість українці націлилися на підстанцію "Фрунзенська" (330 кВ) на півночі міста.

Це була ще одна славна перемога України. І... ну, не можу пояснити, чому у мене є сумніви, що це може когось у Москві вразити. Але хто я такий, щоб судити? Ніколи не був в Україні, а прихильники Зєлі набагато краще знають росіян...

Тим часом, генштаб зс рф – структура, яка заслужила в мене прізвисько "тупоголові командири" у Москві за свою гротескну некомпетентність у Сирії в 2015-2024 роках, а потім в Україні в 2022-2024 роках, за чотири роки і (принаймні) 1 мільйон жертв виніс кілька уроків. Відповідно, серед іншого, 6 лютого вранці він завдав концентрованого ракетного удару по авіабазі Канатове поблизу Кропивницького в Кіровоградській області.

З цією метою ВКС, які, за оцінками майже всіх членів Вищої ради святих мудреців соціальних медіа, "не можуть проводити складні операції", все ж провели складну операцію, щоб одночасно доставити загалом:

2 ракети "Кінджал" (випущені двома літаками МіГ-31К),

5 або 6 ракет Х-69 (випущені літаками Су-34, що наближалися з півдня Херсонської області), та

до 12 дронів "Герань-4/5"...

по тій самій цілі, щоб перенапружити місцеву протиповітряну оборону.

... і це на додаток до кількох Су-34 і Су-35, які виконували операцію з придушення/знищення ППО, щоб відкрити шлях для всіх Х-69...

Звісно, результат ще невідомий, і це навряд чи зміниться найближчим часом: річ не лише в тому, що ніхто не поспішатиме купувати супутникові знімки місць в Україні, уражених російськими ракетними ударами. Навіть якщо, як і у випадку з іранськими ракетними ударами по Ізраїлю в останні роки, компанії, що продають такі матеріали, навряд чи їх нададуть. А ви знаєте, як це буває в наш час: якщо немає фотографічних доказів, то нічого не було...

Тому можна лише додати, що в Канатовому раніше базувалися підрозділи 7-ї тактичної авіаційної бригади, оснащені літаками Су-24М/МР. Останнім часом там розміщувалися регулярні підрозділи українських F-16... і що "тупоголові командири" у Москві продовжують "полювання на українські F-16", про що свідчить відео, яке вони нещодавно опублікували і яке показує удар дрона по одному з F-16ADF, які зараз використовуються як приманки...

…якщо не справжні, виготовлені місцевими майстрами дерев'яні приманки…

