План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times

Byline Times пише про те, що не висвітлюють мейнстрімні медіа. Нещодавно оприлюднені файли Джеффрі Епштейна розкривають його можливу роль у формуванні сучасної ультраправої онлайн-системи. Документи свідчать, що торговець людьми системно цікавився маніпулятивним потенціалом анонімних платформ на кшталт 4chan, контролем інформації в соцмережах та мобілізацією незадоволених молодих чоловіків. Його зв'язки з ключовими постатями цифрового популізму та інвестиції в ультраправих інфлюенсерів свідчать, що Епштейн міг бути не просто спостерігачем, а активним учасником створення політичних рухів, які згодом переросли в Gamergate, Pizzagate та QAnon і привели Трампа до влади. Епштейн майстерно використав типову для кремля схему: звинуватив демократів у тому, чим займався сам.

Три мільйони файлів Епштейна, нещодавно оприлюднені Міністерством юстиції (DOJ), переосмислюють Джеффрі Епштейна як когось більшого, ніж злочинця, який торгував людьми для сексуальних цілей, агента розвідки або професійного шантажиста. Файли також свідчать про те, що він відіграв певну роль у створенні сучасної ультраправої політики в інтернеті.

"Брекзит – це лише початок", – написав він у 2016 році Пітеру Тілю, святкуючи початок "трайбалізму" (розподіл за "племенами") і розпад глобалізації. Епштейн, здається, розглядав правий популізм як можливість і дуже рано зрозумів, як інтернет може бути використаний для його прискорення. Однак, замість того, щоб просто спостерігати за появою цієї нової екосистеми, він, здається, взяв участь у її формуванні.

У жовтні 2011 року Джеффрі Епштейн зустрівся з творцем анонімного форуму 4chan. Його розмова з Крістофером "мутом" Пулом відбулася за кілька днів до доленосного перезапуску впливового ультраправого іміджборда 4chan, /pol/ (скорочення від "Politically Incorrect"). Саме цей форум, а також і сайт загалом стали в наступні роки розсадником ультраправого онлайн-активізму.

У листі до Епштейна спільник покійного торговця людьми та колишній радник Білла Гейтса Борис Ніколіч (який познайомив Пула та Епштейна) цитує статтю Washington Post від 2010 року. У ній 4chan описується як "колективний розум" з унікальною здатністю "розуміти та контролювати трафік в інтернеті" та створювати "масові істерії". "Ця стаття пояснює, чому я вважаю Пула цікавим. Потенціал для маніпуляцій величезний", – написав Ніколіч.

З файлів стає зрозуміло, що не тільки Ніколіч, а й Епштейн приділяв увагу цьому контролю інформації. У 2013 році він склав детальні інструкції з контролю своїх цифрових слідів, призначені для "нового SEO-фахівця", а рахунки за наступний рік показують, що він щомісяця платив 1000 доларів за "посилення позитивних результатів" у пошуковій видачі. Раніше листування вказує на те саме: у 2010 році візуальний митець Аль Секель надіслав Епштейну електронного листа про його суперечки з редакторами Wikipedia щодо того, чи слід класифікувати сторінку Епштейна в категорії "сексуальні злочинці" на сайті, нібито записуючи IP-адреси редакторів і "зламуючи сайт".

У файлах також уточнюється, що приблизно у той же час Епштейн виявляв відвертий інтерес до гігантів соціальних медіа та аналізу даних. Із файлів випливає, що у 2012 році він попросив інвестора Яна Осборна організувати зустрічі з Марком Цукербергом (Meta/Facebook), Тімом Куком (Apple) і Пітером Тілєм.

На момент зустрічі Епштейна з Пулом 4chan розмірковував над тим, як і чи взагалі стримати хаотичну цифрову силу своєї анонімної юрби. Пул закрив попередні версії /pol/ через побоювання щодо шкідливої ультраправої культури, що зароджувалася там. Коли одна з версій була закрита в січні 2011 року, він сказав користувачам 4chan, що "кожен, хто її використовував, точно знає, чому вона була видалена... Я зробив запис, що якщо вона перетвориться на /stormfront/, я її видалю", – пояснив він, маючи на увазі відомий неонацистський вебсайт. Але занепокоєння Пула щодо його буйної бази користувачів-прихильників переваги білої раси пішли в небуття 23 жовтня 2011 року, коли він запустив /pol/.

Протягом багатьох років, як свідчать документи, Епштейн не втрачав з поля зору 4chan. Він неодноразово намагався домовитися з Пулом про подальші зустрічі у 2012 році, заохочуючи його залучати до співпраці більше "розумних людей" зі своєї мережі. Епштейн особисто переглядав сайт до 2017 року, надсилаючи своїй тодішній дівчині порнографічні посилання з 4chan, на яких були зображені персонажі популярної дитячої відеогри.

Ці документи свідчать про те, що Епштейн розглядав мобілізаційну силу 4chan та його екосистему, у якій домінують білі чоловіки, як лабораторію для масштабного впливу, де анонімні меми та конспірологічні теорії можна було б перетворити на зброю та "відмити" у мейнстрімі.

Звісно, саме це і сталося.

Геймери та "Крива Белла"

Динаміка платформи, яка так зачарувала Епштейна та Ніколіча, стала помітною у 2014 році. Незадоволені та дедалі радикальніші молоді чоловіки на 4chan та інших анонімних форумах почали організовуватися проти того, що вони сприймали як всеосяжний режим "політичної коректності", який, на їхню думку, впроваджували "борці за соціальну справедливість", вбудовані в медіа, академічні кола та культуру. Їхній гнів і антиістеблішментська енергія також привернули увагу керівника Breitbart і майбутнього стратега Трампа Стіва Беннона.

Рух Gamergate спалахнув на 4chan у серпні 2014 року, швидко поширившись по форумах і соціальних мережах, а потім вийшов з-під контролю. Учасники позиціонували себе як неортодоксальних захисників "етики в ігровій журналістиці", стверджуючи, що відеоігри, а згодом і кіно та телебачення, деградують через "примусову різноманітність". На практиці Gamergate функціонував як децентралізована кампанія з переслідування, що координувала погрози смерті та зґвалтуванням жінок, феміністок та меншин.

Займаючись видобутком віртуального золота у World of Warcraft, Беннон визнав геймерів джерелом рекрутування для нової популістської армії. "Ці хлопці, ці безрідні білі чоловіки, мали силу монстрів", – зазначив він пізніше. У 2014 році він залучив до співпраці запального Міло Яннопулоса, щоб той виступав мостом між маргінальними форумами та масовою аудиторією, перетворюючи обурення геймерів на вірусний, оптимізований для Facebook контент для Breitbart та інших ресурсів. Контент, тарґетований на даних Cambridge Analytica, завершив би цей ланцюжок.

Показово, що файли Міністерства юстиції США демонструють, що Епштейн сам був геймером. Він мав акаунт у World of Warcraft ще з 2010 року, а активний акаунт Xbox Live був назавжди заблокований у 2013 році відповідно до правил Нью-Йорка, які забороняють сексуальним злочинцям користуватися ігровими платформами.

Як раніше повідомляла Byline Times, Беннон і Епштейн були офіційно представлені один одному пізніше у 2017 році. Вони продовжили розвивати стратегічне та фінансове партнерство, сприяючи створенню популістської коаліції MAGA та "протидії" глобальному руху #MeToo проти сексуальних домагань.

Епштейн, схоже, також тихо інвестував в ультраправого ютубера, який займався нейронаукою і якого пізніше назвали "прапороносцем альтернативних правих". Згідно з документами ФБР, він перерахував 25 000 доларів канадському ютуберу Жану-Франсуа Гаріепі (який також хвалився цією пожертвою). Електронні листи від 2015 року показують, що посередник Епштейна листувався з Гаріепі і пропонував йому поради з PR та маркетингу для "збільшення аудиторії", а також пропонував гостей з мережі Епштейна.

"Джеффрі мав недоліки, як і всі ми, але він був хорошим чоловіком, амбіційним і в багатьох сенсах провидцем", – написав Гаріепі на платформі X у 2026 році після оприлюднення документів. "Більше таких людей, як він, могли б покращити світ. Він помер за наші гріхи", – вважає ютубер.

Документи Міністерства юстиції також показують, що до 2018 року Епштейн неодноразово намагався зустрітися з Чарльзом Мюрреєм, автором впливової і широко спростованої книги про расову науку "Крива Белла". Попередні репортажі Byline Times показали, як концепції "расової ієрархії, генетичної "оптимізації" і навіть кліматичного винищення населення" циркулювали в оточенні Епштейна.

Ці ідеї стали основоположними стовпами ширшої філософії ультраправих, особливо в тісних онлайн-екосистемах, якими так цікавилися Епштейн і Беннон.

Від 4chan до Facebook і YouTube точні онлайн-маніпуляції, які Ніколіч описував Епштейну ще 2011-го, проявилися у 2014–2015 роках. Ідеї, що відповідали постліберальному, племінному плану, викладеному Тілю роком пізніше, були втілені у реальному світі через інтернет: як через анонімні дошки ненависті, так і через авторитетні форуми соціальних медіа.

У цих просторах скептицизм природно переріс у параною, і саме в цьому ж цифровому середовищі незабаром почали процвітати більш потужні конспірологічні вигадки.

Піца і передбачувана паніка

Після оприлюднення цієї партії файлів Епштейна користувачі соцмереж почали помічати дивну тенденцію: слово "піца" трапляється понад 900 разів. Епштейн і його елітні соратники часто використовують цей термін поза природним контекстом у приватній переписці, підтверджуючи давні інтернет-теорії про те, що "піца" є секретним кодом, що натякає на дитячу порнографію. Це нагадує про онлайн-конспірацію, пов'язану з MAGA, яка з'явилася на форумі 4chan /pol/.

Перед доленосними президентськими виборами 2016 року WikiLeaks опублікував понад 20 000 сторінок електронних листів, що належали керівнику передвиборчої кампанії Клінтон Джону Подесті. Анонімні користувачі /pol/ почали одержимо шукати закономірності, шукаючи ключові слова в електронних листах і зосереджуючись на (майже напевно нешкідливих) згадках про піцу, макарони та хот-доги. Звідти було побудовано велику розповідь, у якій іронія та щирість злилися в історію про те, як чиновники-демократи використовували підвал піцерії Comet Ping Pong як центр педофілії.

Вона проникла в Reddit/TheDonald (впливовий субреддіт для прихильників Трампа) і r/pizzagate, де іронія була втрачена, і користувачі почали збирати графіку і так звані "пакети доказів", які нібито підтверджували цю теорію. Звідти конспірологія поширилася на Facebook, YouTube і Twitter, де вона була алгоритмічно підсилена до повного забуття і підхоплена "громадянськими журналістами" та інфлюенсерами.

Спільні риси між реальними сексуальними злочинами Епштейна (у яких замішані як демократи, так і республіканці) і конспірацією Pizzagate (у якій замішані тільки демократи) викликають питання. Чи допомагав Епштейн своїм численним соратникам з правого крила MAGA поширювати цю теорію? Чи була Pizzagate кампанією заплутування, яка також служила для використання параної в стилі 4chan як зброї?

8 жовтня 2016 року – лише через день після того, як WikiLeaks вперше опублікував електронні листи Джона Подести, Епштейн розіслав викрадені файли щонайменше чотирнадцятьом різним адресатам, серед яких були Пітер Тіль, колишній радник Трампа Том Баррак та низка відредагованих або невідомих осіб. Епштейн додає посилання без пояснень, часто вириваючи його з контексту електронного листа, на який він відповідає.

Обмін електронними листами від 2019 року, оприлюднений у документах Міністерства юстиції, свідчить про те, що аналітик ФБР вважав, що між Епштейном і двома "агентами-провокаторами" Джеймсом Дамором і Кевіном Чернекі могла відбутися зустріч. Автор електронного листа зазначає, що ці два відомі праві інфлюенсери, "як вважається, були причетні до просування версії про Pizzagate".

До того часу, як скандал Pizzagate став загальновідомим, коли чоловік з Північної Кароліни відкрив вогонь з автомата в ресторані Comet Ping Pong, користувачі /pol/ вже давно перейшли до інших тем.

Протягом наступного року, під час першого терміну адміністрації Трампа, ця одна конспірологічна, але тепер вже моторошно знайома історія перетворилася на всеосяжну біблійну доктрину, культову релігію з унікальною здатністю поглинати і засвоювати всілякі раніше існуючі конспірологічні теорії. В її основі лежало марення про священну війну між канібалістською та педофільською зграєю, яка захопила владу, і Дональдом Трампом – месією, який знищить її в історичній розправі. У 2017 році почалася ера QAnon.

QAnon працював на основі періодичних Qdrops – блогів, спочатку опублікованих на /pol/, які містили загадкові фрагменти закодованої інформації, яку прихильники мали розшифрувати та екстраполювати. Імовірно, це було організовано Q – особою або групою осіб, які працювали всередині "глибинної держави" з метою її знищення. Як і попередній Pizzagate, він інтенсивно фокусується на Демократичній партії та іноді на поміркованих республіканцях, водночас ставлячи Дональда Трампа та його соратників з MAGA у постійну позицію праведності.

Беннон, соратник Епштейна, який, імовірно, знав про його діяльність, періодично використовував свій подкаст War Room, щоб розширити вплив QAnon у 2019 та 2020 роках. Він описав QAnon як "слона в кімнаті" і запросив до своєї програми республіканську представницю Марджорі Тейлор Грін, яка назвала демократів "партією педофілів". Пізніше, у 2021 році, він назвав це "психологічною операцією" (psyop).

Відставний генерал-лейтенант Майкл Флінн, соратник Трампа і провідний публічний прихильник руху QAnon, нібито в приватному порядку називав це "абсолютною нісенітницею". "Я завжди вірив, що це підстава і дезінформаційна кампанія, щоб люди виглядали як купка божевільних", – нібито написав він у текстовому листуванні 2021 року.

З певною іронією, останні файли показують, що у їхній розгалуженій доктрині містилися дуже важливі зерна істини – включаючи згадки про "піцу" і елітне педофільське угруповання Епштейна. Але прихильники QAnon, які досі існують, залишаються невід'ємною частиною MAGA. Схоже, їх успішно ввели в оману, змусивши заперечувати змову, яку вони роками плекали, оскільки файли тепер вказують на причетність їхнього месії Дональда Трампа.

У критичні моменти підйому ультраправих в інтернеті – їхніх заражень і змов, тінь Епштейна, здається, витає на задньому плані. Наскільки цей фінансист і торговець людьми був прихованим архітектором, можливо, ніколи не стане відомо. Звичайно, без оприлюднення решти файлів Міністерства юстиції.

Але важко ігнорувати наслідки. Чи були користувачі 4chan та інші незадоволені молоді чоловіки в інтернеті у 2010-х роках лише корисними пішаками реальної політичної змови, яка прагнула відвернути їхню анонімну злість від реальних злочинів Епштейна і спрямувати її на ворогів їхнього популістського політичного проєкту?

Джерело: Byline Times