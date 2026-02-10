Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримала унікальний радар Lanza, у якому відмовляли США

10 лютого 2026, 19:57
Україна отримала унікальний радар Lanza, у якому відмовляли США
Фото: ілюстративне
Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюється у 37 мільйонів євро.
Збройні сили України отримали сучасний тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 виробництва іспанської компанії Indra.
 
Про це повідомляє іспанське видання Xataka.
 
Як пише видання, передача цієї системи стала важливим кроком союзників, адже дозволяє значно посилити можливості глибинного моніторингу повітряного простору та раннього виявлення загроз.
 
Зазначається, що цю технологію тривалий час відмовлялись надати Україні США, однак передала Іспанія. Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюється у 37 мільйонів євро. Варто зауважити, що раніше Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації. Наразі ж йдеться про військове обладнання.
 
Радар Lanza LTR-25 здатний виявляти повітряні цілі на великих відстанях, що дає українським силам більше часу для реагування на ракетні атаки та удари дронів. Система може інтегруватися в єдину мережу з комплексами Patriot, NASAMS та IRIS-T, підвищуючи ефективність усієї протиповітряної оборони.
 
Завдяки роботі в L-діапазоні радар здатний фіксувати навіть складні цілі з малою радіолокаційною помітністю, зокрема безпілотники типу "Шахед" або крилаті ракети, що летять на низьких висотах.
 
Lanza LTR-25 - мобільна 3D-радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою, розроблена для роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби. Комплекс можна швидко переміщати вантажівкою або літаком C-130, що дозволяє оперативно змінювати позиції і зменшує ризик ураження з боку противника.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється