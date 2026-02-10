Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США назвали "чемпіонів" ініціативи PURL з закупівлі зброї для України

10 лютого 2026, 19:09
США назвали
Фото: svoboda.org
Серед них – Німеччина, Нідерланди та Норвегія.
Союзники по НАТО зобов’язалися придбати американську зброю для України на 4,5 мільярди доларів за півроку від запуску ініціативи PURL.
 
Про це повідомив посол США при Альянсі Метью Вітакер, передає "Радіо Свобода".
 
Він зазначив, що на міністерській зустрічі НАТО 12 лютого "очікуються нові оголошення"
 
"Хочу відзначити трьох чемпіонів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію. Ці країни не лише зробили значний внесок, але й активно спонукали інших наслідувати їхній приклад. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі, а також закликати всіх союзників активізуватися та пообіцяти свою підтримку", – зазначив Вітакер.
 
Він наголосив, що ініціатива PURL, в межах якої європейські союзники по НАТО, Канада і їхні партнери купують у США зброю для України, дозволяє їй "користуватися перевагами неперевершених американських інновацій та технологій".
 
"PURL зміцнює оборону України, одночасно просуваючи мирні зусилля й чинячи тиск на Росію, спонукаючи її сісти й залишатися за столом переговорів", – додав Вітакер.
 
Ініціатива PURL - це спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.

 

допомога Україніросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється