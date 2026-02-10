США назвали "чемпіонів" ініціативи PURL з закупівлі зброї для України

Союзники по НАТО зобов’язалися придбати американську зброю для України на 4,5 мільярди доларів за півроку від запуску ініціативи PURL.

Він зазначив, що на міністерській зустрічі НАТО 12 лютого "очікуються нові оголошення"

"Хочу відзначити трьох чемпіонів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію. Ці країни не лише зробили значний внесок, але й активно спонукали інших наслідувати їхній приклад. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі, а також закликати всіх союзників активізуватися та пообіцяти свою підтримку", – зазначив Вітакер.

Він наголосив, що ініціатива PURL, в межах якої європейські союзники по НАТО, Канада і їхні партнери купують у США зброю для України, дозволяє їй "користуватися перевагами неперевершених американських інновацій та технологій".

"PURL зміцнює оборону України, одночасно просуваючи мирні зусилля й чинячи тиск на Росію, спонукаючи її сісти й залишатися за столом переговорів", – додав Вітакер.

Ініціатива PURL - це спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.