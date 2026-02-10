Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна покращила позиції в Індексі сприйняття корупції

10 лютого 2026, 18:55
Фото: obozrevatel.com
Водночас процесами, які гальмують прогрес у протидії корупції, в організації визнали спробу знищення НАБУ та САП, зростання кількості втеч фігурантів корупційних справ від правосуддя.
У новому рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2025 рік Україна посіла 104 місце серед 182 країн та набрала 36 балів зі 100.
 
Про це йдеться у звіті Transparency International.
 
У порівнянні із 2024 роком, Україна підвищила кількість балів на один та піднялася на одне місце в рейтингу, повернувшись до зразків 2023 року. 
 
Як вказує Transparency International разом із Bihus.Info, покращенню позицій України сприяли:
  • затвердження дорожніх карт для Євроінтеграції;
  • проведення першого незалежного аудиту НАБУ;
  • початок реформи АРМА;
  • обрання нового голови БЕБ;
  • підозра бізнесмену Тимуру Міндічу та інші справи НАБУ та САП;
  • узгодження пріоритетного плану реформ з Європейським Союзом.
 
Водночас процесами, які гальмують прогрес у протидії корупції, в організації визнали спробу знищення НАБУ та САП, зростання кількості втеч фігурантів корупційних справ від правосуддя, припинення участі міжнародних експертів у Конкурсній комісії з добору членів ВККС та інші. 
 
У річному звіті Transparency International про регіони Східної Європи та Центральної Азії Україну наводять як приклад, що попри труднощі змін можна досягти впливом громадськості. 
 
"Попри виклики, деякі країни демонструють, що зміни є досяжними, коли громадський простір та незалежні інститути захищають. В Україні постійний тиск з боку громадських організацій, суспільства та журналістів допомагає у проведенні реформ", — йдеться в аналізі організації.

 

