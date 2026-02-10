Умєров обговорив гарантії безпеки з радниками країн E3 і "Нордично-Балтійської вісімки"

Головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру.

Секретар РНБО Рустем Умєров провів серію переговорів із ключовими міжнародними партнерами.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру. Перший дзвінок відбувся з радниками з нацбезпеки країн E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія).