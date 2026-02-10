Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Умєров обговорив гарантії безпеки з радниками країн E3 і "Нордично-Балтійської вісімки"

10 лютого 2026, 19:31
Умєров обговорив гарантії безпеки з радниками країн E3 і
Wikipedia
Головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру.
Секретар РНБО Рустем Умєров провів серію переговорів із ключовими міжнародними партнерами. 
 
Про це він написав у Telegram.
 
За його словами, головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру. Перший дзвінок відбувся з радниками з нацбезпеки країн E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія). 
 
Другий раунд переговорів пройшов із представниками NB8 — "Нордично-Балтійської вісімки", куди входять Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія.
 
За словами Секретаря РНБО, Україна і партнери "синхронізували позиції щодо перемовного треку". Окрему увагу приділили питанню захисту України.
 
"Наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. Це одна з важливих основ для довготривалого миру", — заявив Умєров.

 

війна в УкраїніРустем Умєровросія окупанти

