Умєров обговорив гарантії безпеки з радниками країн E3 і "Нордично-Балтійської вісімки"
10 лютого 2026, 19:31
Wikipedia
Головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру.
Секретар РНБО Рустем Умєров провів серію переговорів із ключовими міжнародними партнерами.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, головними темами обговорень стали дипломатична робота та забезпечення стабільного миру. Перший дзвінок відбувся з радниками з нацбезпеки країн E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія).
Другий раунд переговорів пройшов із представниками NB8 — "Нордично-Балтійської вісімки", куди входять Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія.
За словами Секретаря РНБО, Україна і партнери "синхронізували позиції щодо перемовного треку". Окрему увагу приділили питанню захисту України.
"Наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. Це одна з важливих основ для довготривалого миру", — заявив Умєров.