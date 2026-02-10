Гераскевич таки вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування, всупереч забороні МОК

27-річний скелетоніст одягнув його на чергове тренування, де показав другий найкращий час.

Владислав Гераскевич вирішив піти наперекір рішенню Міжнарожного олімпійського комітету, який заборонив йому використання шолому із зображеннями убитих українських спортсменів.

"Цей шолом заслуговує бути тут, на Олімпійських іграх. Світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК і вважаю, що маємо право виступати з цим шоломом", – сказав Гераскевич.

27-річний скелетоніст одягнув його на чергове тренування, де показав другий найкращий час (56.40). Владислав поступився лише британцю Метту Вестону (56.11).

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував спортсмену Гераскевичу за його позицію та розкритикував рішення МОК: "Шолом пам'яті не може бути заборонений; немає нічого політичного у відданні шани українським спортсменам, убитим росією", — заявив міністр закордонних справ України.