Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МОК усе ж не дозволив українцю Гераскевичу носити "шолом пам'яті" на Олімпіаді

10 лютого 2026, 15:55
МОК усе ж не дозволив українцю Гераскевичу носити
Водночас у МОК зазначили, що готові "зробити виняток" і запропонували альтернативу.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відхилив прохання українського комітету дозволити скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.
 
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).
 
Раніше НОК звертався до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити Владиславу Гераскевичу використовувати на Олімпійських іграх шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.
 
МОК у відповідь заявив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам’ять загиблих, але забороняє використовувати цей шолом під час змагань, оскільки він, мовляв, не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають "недопущення політичних або інших меседжів під час змагань".
 
Водночас у МОК зазначили, що готові "зробити виняток" і запропонували альтернативу: "Якщо спортсмен бажає віддати данину поваги своїм колегам-спортсменам і висловити свою скорботу, може зробити це, носячи чорну пов’язку або стрічку без будь-якої персоналізації".
МОКвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється