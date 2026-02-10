МОК усе ж не дозволив українцю Гераскевичу носити "шолом пам'яті" на Олімпіаді

Водночас у МОК зазначили, що готові "зробити виняток" і запропонували альтернативу.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відхилив прохання українського комітету дозволити скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

Раніше НОК звертався до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити Владиславу Гераскевичу використовувати на Олімпійських іграх шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

МОК у відповідь заявив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам’ять загиблих, але забороняє використовувати цей шолом під час змагань, оскільки він, мовляв, не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають "недопущення політичних або інших меседжів під час змагань".

Водночас у МОК зазначили, що готові "зробити виняток" і запропонували альтернативу: "Якщо спортсмен бажає віддати данину поваги своїм колегам-спортсменам і висловити свою скорботу, може зробити це, носячи чорну пов’язку або стрічку без будь-якої персоналізації".