Україна звернулася до МОК через заборону "Шолому пам’яті"

10 лютого 2026, 13:55
Україна звернулася до МОК через заборону
Фото: slovoidilo.ua
МЗС наполягає на дозволі скелетоністу виступати у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів.

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом ухвалити справедливе рішення щодо дозволу українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, убитих росією. 

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter).

Глава української дипломатії подякував Гераскевичу, який є прапороносцем збірної України, за принципову позицію та наголосив, що вшанування загиблих спортсменів не має політичного підтексту.

"Шолом пам’яті" не можна забороняти. У вшануванні українських спортсменів, убитих росією, немає нічого політичного. Ці злочини не можна замовчувати, так само як правда не зникає, якщо на неї заплющувати очі. Ми наполягаємо на справедливому остаточному рішенні МОК", - заявив Сибіга.

Раніше Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу Гераскевичу виступати у спеціальному "Шоломі пам’яті" під час ХХV зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані–Кортіні.

Президент України Володимир Зеленський також подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові про ціну боротьби українців.

Водночас сам спортсмен повідомив, що представник МОК Тошіо Цурунага заборонив йому використовувати шолом із портретами загиблих українських спортсменів під час змагань та офіційних тренувань.

Зранку ми писали, що МОК заборонив українцю вшанувати загиблих спортсменів на зимовій Олімпіаді.

 

