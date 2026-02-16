Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський підписав указ про санкції щодо діячів російського спорту

16 лютого 2026, 20:24
Зеленський підписав указ про санкції щодо діячів російського спорту
Фото: Telegram/Зеленський
Список сформували на основі петиції, що раніше склав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Президент Володимир Зеленський указом ввів і дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкції проти десяти представників російського спорту, "які працюють на війну і ставлять спорт їй на службу".

Указ опулікували на сайті Офісу президента.

Список сформували на основі петиції, що раніше склав український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував з Олімпійських ігор через "шолом памʼяті".

Окрім спортсменів із списку Гераскевич РНБО ввело санкції проти президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Андрія Дворковича.

Перелічені росіяни відвідували окуповані українські території, публічно виправдовували російську агресію та окупацію, збирали кошти на потреби російської армії і проводили заходи для українських дітей, яких викрала росія.

Нагадаємо, багато представників спортивної спільноти розкритикували рішення МОК, назвавши його несправедливим і таким, що не враховує гуманітарний характер вчинку українського спортсмена.

