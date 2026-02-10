Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАБУ готує екстрадицію Міндіча

10 лютого 2026, 20:10
Фото: nabu.gov.ua
Слідство активно співпрацює більше ніж із 10 міжнародними юрисдикціями, заявив очільник НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після завершення досудових процедур скерує екстрадиційний запит щодо фігурантів справи про корупцію в енергетичному секторі, зокрема бізнесмена Тимура Міндіча.
 
Про це на пресконференції заявив директор НАБУ Семен Кривонос, відео з якої публікує "Новини.LIVE" у Telegram.
 
Кривонос повідомив, що екстрадиційні запити будуть надіслані до відповідних держав, зокрема до Ізраїлю.
 
"Щодо цього провадження зараз ми активно співпрацюємо з близько 10 різними юрисдикціями, зокрема з країнами Європейського союзу, щодо отримання за запитами про міжнародну правову допомогу відомостей про фінансові трансакції, рахунки й майно. У цій справі ми очікуємо на нові деталі, про які будемо комунікувати з українським суспільством", – зазначив очільник НАБУ.
 
Водночас очільник НАБУ наголосив, що розслідування триває.
 
"У цій справі це не крапка. Будуть додаткові деталі, які ми повідомимо в той момент, коли це процесуально стане можливим", – додав Кривонос.
