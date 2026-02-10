НАБУ готує екстрадицію Міндіча

Слідство активно співпрацює більше ніж із 10 міжнародними юрисдикціями, заявив очільник НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після завершення досудових процедур скерує екстрадиційний запит щодо фігурантів справи про корупцію в енергетичному секторі, зокрема бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це на пресконференції заявив директор НАБУ Семен Кривонос, відео з якої публікує "Новини.LIVE" у Telegram.

Кривонос повідомив, що екстрадиційні запити будуть надіслані до відповідних держав, зокрема до Ізраїлю.

"Щодо цього провадження зараз ми активно співпрацюємо з близько 10 різними юрисдикціями, зокрема з країнами Європейського союзу, щодо отримання за запитами про міжнародну правову допомогу відомостей про фінансові трансакції, рахунки й майно. У цій справі ми очікуємо на нові деталі, про які будемо комунікувати з українським суспільством", – зазначив очільник НАБУ.

Водночас очільник НАБУ наголосив, що розслідування триває.

"У цій справі це не крапка. Будуть додаткові деталі, які ми повідомимо в той момент, коли це процесуально стане можливим", – додав Кривонос.