Мирна угода, ймовірно, не буде справедливою до України – президент Фінляндії

Александр Стубб обіцяє докласти зусиль, аби зберегти суверенітет України.

Мирна угода між Україною та росією, ймовірно, не в усьому буде справедливою.

Про це у новорічному зверненні до народу Фінляндії заявив президент країни Александр Стубб.

Він підкреслив, що росія веде проти України "агресивну війну", і дії москви є "незаконними та аморальними". При цьому Стубб висловив переконання, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям "зараз ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше". Разом з тим він висловив сумнів в тому, що росія готова до миру.

"Мир часто є компромісом. Ми повинні бути готові прийняти те, що деякі частини можливої ​​мирної угоди можуть не відповідати нашому почуттю справедливості", – сказав Александр Стубб.