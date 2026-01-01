Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мирна угода, ймовірно, не буде справедливою до України – президент Фінляндії

01 січня 2026, 19:53
Мирна угода, ймовірно, не буде справедливою до України – президент Фінляндії
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Александр Стубб обіцяє докласти зусиль, аби зберегти суверенітет України.
Мирна угода між Україною та росією, ймовірно, не в усьому буде справедливою.
 
Про це у новорічному зверненні до народу Фінляндії заявив президент країни Александр Стубб.
 
Він підкреслив, що росія веде проти України "агресивну війну", і дії москви є "незаконними та аморальними". При цьому Стубб висловив переконання, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям "зараз ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше". Разом з тим він висловив сумнів в тому, що росія готова до миру.
 
"Мир часто є компромісом. Ми повинні бути готові прийняти те, що деякі частини можливої ​​мирної угоди можуть не відповідати нашому почуттю справедливості", – сказав Александр Стубб.
 
Він пообіцяв зробити "все можливе" задля збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив, що Україна є частиною вільної та демократичної Європи.
 
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми продовжуватимемо шукати рішення. Разом з нашими союзниками ми зробимо все можливе, щоб росія більше ніколи не нападала на жодного зі своїх сусідів", – сказав президент Фінляндії, додавши, що відносини його країни з росією змінилися назавжди.

 

