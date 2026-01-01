Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ГУР заявило, що командир РДК Денис Капустін живий

01 січня 2026, 17:37
ГУР заявило, що командир РДК Денис Капустін живий
Капустін перебуває в Україні й готовий і далі виконувати завдання.
Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Капустін (WhiteRex) насправді живий.
 
Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
 
Про загибель Капустіна РДК повідомляв 27 грудня. За словами військових, його нібито вбив FPV-дрон під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Однак це було спецоперацією ГУР. За даними української розвідки, спецслужби рф намагалися ліквідувати Капустіна і для цього виділили приблизно $500 тис. У ГУР МО пояснили, що вчасно викрили підготовку злочину й провели комплексну спецоперацію, яка тривала понад місяць. У підсумку життя командира РДК зберегли, а також установили осіб у російських спецслужбах, причетних до організації замаху.
 
Командир спецпідрозділу Тимура під час доповіді начальнику ГУР Кирилові Буданову зазначив, що кошти, які рф виділила на ліквідацію Капустіна, вдалося перехопити.
 
"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину", – зазначив Тимур.
 
За його словами, зараз Капустін перебуває в Україні й готується продовжити виконання завдань. Буданов привітав командира РДК із порятунком, наголосивши, що гроші ворога працюватимуть проти нього.
 
"Я радий, що кошти, отримані за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам усім і вам особисто успіхів", – сказав начальник ГУР.
 
Сам же Капустін підтвердив готовність повернутися до служби.
 
"Моя тимчасова відсутність не вплинула на якість і успішність виконання бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання й далі командувати підрозділом РДК", – наголосив він.

 

