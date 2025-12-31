Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі рф – Bloomberg

У грудні Україна здійснила щонайменше 24 атаки на об’єкти енергетичного сектору рф.

Цього місяця Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі росії, завдавши найбільшої шкоди з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери, морські об’єкти та ключові елементи трубопровідної інфраструктури.

Такі дії суттєво посилили тиск на енергетичний сектор рф, який уже зазнає негативного впливу міжнародних санкцій. Попри те, що фізичні обсяги експорту нафти залишаються відносно стабільними, доходи росії від продажу енергоносіїв продовжують скорочуватися.

За прогнозами, у 2025 році прибутки від експорту нафти й газу впадуть до рекордного мінімуму та становитимуть лише 23% усіх бюджетних надходжень росії, зазначає Bloomberg.

Днями ми писали, що сили оборони успішно відпрацювали по Сизранському НПЗ в росії