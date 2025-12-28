Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони успішно відпрацювали по Сизранському НПЗ в росії

28 грудня 2025, 14:15
Сили оборони успішно відпрацювали по Сизранському НПЗ в росії
Уражено об'єкти рф на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму, а також НПЗ у Самарській області рф.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони низки російських об'єктів на території рф та ТОТ Луганщини, Донеччини і Криму. 
 
Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
 
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області рф", – ідеться у повідомленні. 
 
Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу, там виникла пожежа.
 
Щорічний об’єм переробки Сизранського НПЗ складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Варто зауважити, що нафтопереробний завод “Сизранський” є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.
 
Ступінь завданих збитків уточнюється.Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області),  понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу “Шахед” в Макіївці на Донеччині. 
 
Втрати ворога уточнюються. Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області рф – пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.
 

 

