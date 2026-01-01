Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​Фінляндія виявила на затриманому судні заборонені товари

01 січня 2026, 18:56
Фото: korrespondent.net
Влада допитала членів екіпажу й не відкидає, що пошкодження кабелю могло бути умисним.
Фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі й Таллінном, виявили продукцію зі сталі, що підпадає під міжнародні санкції.
 
Про це пише ERR. 
 
Фінські правоохоронці затримали Fitburg 31 грудня. Його пов’язують із пошкодженням кабелю оператора Elisa у Фінській затоці. Під час перевірки вантажу митники з’ясували, що судно перевозило підсанкційні металеві вироби. Влада також допитала членів екіпажу й не відкидає, що пошкодження кабелю могло бути умисним.
 
Поліція затримала двох членів екіпажу Fitburg, яких підозрюють у причетності до інциденту, ще двом особам заборонили виїзд. Громадянство затриманих правоохоронці не розкривають. Екіпаж судна, що ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, складається з громадян росії, Грузії, Азербайджану і Казахстану.
 
Слідчі вже провели процесуальні дії на судні та отримали перші свідчення від екіпажу. За його словами, моряки співпрацюють зі слідством. Поліція також розпочала підводний огляд місця пошкодження кабелю.

 

