​Фінляндія виявила на затриманому судні заборонені товари

Фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі й Таллінном, виявили продукцію зі сталі, що підпадає під міжнародні санкції.

Фінські правоохоронці затримали Fitburg 31 грудня. Його пов’язують із пошкодженням кабелю оператора Elisa у Фінській затоці. Під час перевірки вантажу митники з’ясували, що судно перевозило підсанкційні металеві вироби. Влада також допитала членів екіпажу й не відкидає, що пошкодження кабелю могло бути умисним.