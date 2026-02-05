Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не настане мир – Вітакер

05 лютого 2026, 14:33
Shutterstock
Вітакер зауважив, що США в межах НАТО потребують збереження єдності коаліції та зміцнення союзників.
Постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.
 
Про це заявив Вітакер в етері телеканалу Newsmax.
 
"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав він.
 
За його словами, це необхідно Україні, по-перше, для протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, для отримання наступальних озброєнь для продовження боротьби та гарантування, що рф її не окупує.
 
Вітакер зауважив, що США в межах НАТО потребують збереження єдності коаліції та зміцнення союзників.
 
"Тому що саме ця сила в кінцевому підсумку стане гарантією миру, щоб після завершення цієї війни ми не зіткнулися з новим вторгненням на європейський континент", - підкреслив постпред США.

 

