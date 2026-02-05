США надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не настане мир – Вітакер

Вітакер зауважив, що США в межах НАТО потребують збереження єдності коаліції та зміцнення союзників.

Постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

Про це заявив Вітакер в етері телеканалу Newsmax.

"Стільки часу, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми будемо продовжувати продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони, в свою чергу, будуть поставляти її в основному Україні", - сказав він.

За його словами, це необхідно Україні, по-перше, для протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, для отримання наступальних озброєнь для продовження боротьби та гарантування, що рф її не окупує.