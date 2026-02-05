Дводенні перемовини в ОАЕ завершились (оновлено)

Підсумки переговорів будуть оголошені згодом.

Переговорний процес у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів триває: сторони перейшли до другого дня консультацій.

Про це в Telegram поінформував глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами Умєрова, другий день переговорів проводять у тих самих форматах, що й напередодні. Ідеться про тристоронні консультації, роботу у групах і подальшу синхронізацію позицій.

Підсумки переговорів оприлюднять згодом.

Оновлено о 12.40

Дводенні перемовини в ОАЕ завершились. Про це повідомили російські ЗМІ. Наступні перемовини "будуть узгоджуватись столицями" - заявили пропагандисти.