росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу

05 лютого 2026, 12:33
росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Фото: Reuters
Тепер рф для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", які ведуть переговори.
росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула нову умову для завершення війни - міжнародне визнання Донбасу російським.
 
Про це повідомляють росЗМІ.
 
Тепер росія для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", які ведуть переговори.
 
Нагадаємо, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю США, Україна та рф. Обговорення тривало близько п'яти годин, сьогодні переговори продовжуються. Секретар РНБО і глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

