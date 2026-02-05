Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полонених – Віткофф

Це перший такий обмін за п’ять місяців.

На переговорах в Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України та росії домовилися про обмін 314 полоненими.

Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.

Він наголосив, що це перший такий обмін за п’ять місяців. Цієї домовленості, зі слів Віткоффа, вдалось досягти "завдяки детально опрацьованим і продуктивним мирним переговорам".

"Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки свідчать про те, що постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати і сприяють припиненню війни в Україні", — зазначив спецпосланець Трампа.

Стів Віткофф додав, що обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується подальший прогрес.