росія витрачає на війну в 1,5 рази більше, ніж заявляє офіційно – розвідка Німеччини

росія витрачає половину свого державного бюджету на військові потреби.

Торік росія витратила близько половини свого державного бюджету на військові потреби, при цьому реальні витрати набагато вищі, ніж заявляється в офіційних звітах.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Реальні витрати росії на оборону на 66 відсотків перевищують офіційно заявлені, при цьому витрати різко зростають щороку з моменту повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році.

Так, згідно з аналізом, реальні військові витрати кремля в 2025 році склали приблизно 250 млрд євро, що еквівалентно приблизно половині загальних державних витрат і близько 10 відсотків ВВП країни. При цьому на початку війни військові витрати становили близько 6 відсотків ВВП.