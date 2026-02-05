Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія витрачає на війну в 1,5 рази більше, ніж заявляє офіційно – розвідка Німеччини

05 лютого 2026, 12:10
росія витрачає на війну в 1,5 рази більше, ніж заявляє офіційно – розвідка Німеччини
Фото: з вільного доступу
росія витрачає половину свого державного бюджету на військові потреби.
Торік росія витратила близько половини свого державного бюджету на військові потреби, при цьому реальні витрати набагато вищі, ніж заявляється в офіційних звітах.
 
Про це пише The Telegraph, посилаючись на звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).
 
Реальні витрати росії на оборону на 66 відсотків перевищують офіційно заявлені, при цьому витрати різко зростають щороку з моменту повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році.
 
Так, згідно з аналізом, реальні військові витрати кремля в 2025 році склали приблизно 250 млрд євро, що еквівалентно приблизно половині загальних державних витрат і близько 10 відсотків ВВП країни. При цьому на початку війни військові витрати становили близько 6 відсотків ВВП.
 
"У розвідці Німеччини заявили, що ці кошти використовуються не тільки для підтримки війни в Україні, але і для розширення військових можливостей за межами поля бою, особливо вздовж кордонів росії з країнами НАТО на сході країни", - наголошується в статті.
 
У звіті йдеться, що ці цифри "чітко демонструють зростаючу загрозу для Європи, що виходить від росії".
 
Відзначається, що більша частина додаткових витрат, включаючи будівельні проекти, військові IT-програми та соціальні виплати військовослужбовцям, була прихована в інших статтях державного бюджету.
 
У росії використовується набагато вужче визначення витрат на оборону, ніж в НАТО, а кремль також систематично спотворює офіційні дані, заявили в BND: "У бюджетних планах москви на 2026 рік, опублікованих минулої осені, передбачалося, що витрати на оборону скоротяться вперше з початку війни. Однак офіційна цифра в 13 трильйонів рублів значно нижча за те, що, на думку німецьких аналітиків, кремль фактично витрачає".
 
Зростаючі витрати на війну і падіння доходів від експорту енергоносіїв змусили російський уряд скоротити витрати на соціальне забезпечення і підвищити ПДВ, при цьому утворився великий дефіцит бюджету, що оцінюється більш ніж в 70 млрд доларів.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється