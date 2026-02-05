Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Washington Post звільняє 30% працівників та скорочує декілька міжнародних редакцій

05 лютого 2026, 13:53
Серед них — українська.
Washington Post оголосила про масштабні скорочення, які торкнуться близько 30% співробітників, включно із сотнями журналістів. Це стосується як співробітників бізнес-напрямів, так і понад 300 із приблизно 800 журналістів редакції. Закрито спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.
 
Про це пише New York Times.
 
Під скорочення потрапила третина редакції, а також частина бізнес-відділу. Крім того, газета закриває книжковий відділ та щоденний новинний подкаст Post Reports. 
 
Виконавчий редактор газети Метт Мюррей під час розмови зі співробітниками заявив, що видання "занадто довго витрачало багато грошей і не задовольняло потреби читачів". За його словами, тепер редакція більше зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та здоров'ї. Видання втратило близько 100 мільйонів доларів у 2024 році, пише Politico.
 
У листі про звільнення співробітників Мюррей зазначив, що Washington Post втратила домінантну позицію, а пошуковий трафік упав майже вдвічі через вплив штучного інтелекту. Відділ Washington Post в Україні також закривають, його вперше запустили через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення.
 
"Мене тільки що звільнили з Washington Post посеред зони бойових дій. У мене немає слів. Я спустошена", — написала кореспондентка української редакції WP Ліззі Джонсон у X.
 
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва з посиланням на свої джерела у Washington Post розповіла, що частину київського відділу вже звільнили, як і керівницю українського осередку Шавон О’Грейді. Ще частина працюватиме на фрилансі.
 
"Джефф Безос у цій ситуації демонструє дуже чітку ієрархію пріоритетів: замість того, щоб інвестувати у складну, дорогу й критично необхідну міжнародну журналістику, він обирає шлях політичного комфорту, намагаючись вибудувати лояльні відносини з нинішньою адміністрацією Трампа. Це така потворна, демонстративна заміна журналістських цінностей глянцем, лояльністю й безпечною відсутністю гострих питань, що стає дурно", — написала Мусаєва у Facebook.

 

росія окупантивійна в Україні

