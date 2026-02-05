Washington Post звільняє 30% працівників та скорочує декілька міжнародних редакцій

Серед них — українська.

Washington Post оголосила про масштабні скорочення, які торкнуться близько 30% співробітників, включно із сотнями журналістів. Це стосується як співробітників бізнес-напрямів, так і понад 300 із приблизно 800 журналістів редакції. Закрито спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.

Про це пише New York Times.

Під скорочення потрапила третина редакції, а також частина бізнес-відділу. Крім того, газета закриває книжковий відділ та щоденний новинний подкаст Post Reports.

Виконавчий редактор газети Метт Мюррей під час розмови зі співробітниками заявив, що видання "занадто довго витрачало багато грошей і не задовольняло потреби читачів". За його словами, тепер редакція більше зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та здоров'ї. Видання втратило близько 100 мільйонів доларів у 2024 році, пише Politico.